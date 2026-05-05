González Vega sitúa las declaraciones de Ábalos en "una estrategia coordinada con Koldo" y "una defensa acérrima de su persona"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue el último de la lista de los tres acusados por el juicio del caso mascarillas en sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo. Tras el interrogatorio a Koldo García y Víctor de Aldama, el tribunal prepara la sentencia mientras el Ministerio fiscal mantiene las penas.

Ábalos confesó ser víctima de todo con una "condena clara", negando que por sus manos pasara ninguna oferta de mascarillas y asegurando que desconocía la existencia de adjudicaciones ilegales. Limitó su relación con Aldama situando a Koldo como intermediario, y aseguró que su relación con Jésica fue "real". El magistrado Ignacio González Vega, en una entrevista a Antena 3 Noticias, habla de una clara "estrategia de defensa". No sorprenden sus declaraciones, pues es "una estrategia que sigue a día de hoy coordinada con Koldo" y en la que también realiza "una defensa aférrima de su persona".

¿Dónde está el dinero?

El exministro también hizo hincapié en rechazar las acusaciones por corrupción, porque "si hubiera dinero, aflora", desmarcándose de los 94.000 euros sin justificar que le atribuye la UCO. En este sentido, González Vega apunta a la acusación de corrupción, por la cual "tiene que haber dinero con el cual se corrompa a esa persona". Como este dinero no ha aparecido, "no nos debe sorprender que Ábalos sea el primero que aluda a dónde está ese dinero", señala el magistrado.

Fiscalía mantiene las penas

La Fiscalía Anticorrupción no ha modificado sus penas de prisión de 24 años para Ábalos, 19 y medio para Koldo y siete para Aldama por la presunta trama de amaños en contratos de mascarillas durante el coronavirus. Esto es algo que González de Vega describe como algo habitual, ya que "el escrito de acusación normalmente está coordinado con las pruebas que tratan de avalar". Pero es importante diferenciar entre la propuesta de la fiscalía y la sentencia del tribunal. Tal y como explica el magistrado, "una cosa es el escrito que mantenga el Ministerio Fiscal y otra cosa es la libertad que tiene el tribunal para decir qué es lo que está acreditado y qué no y por tanto imponer la pena correspondiente".

Aldama podría no llegar a la cárcel

Sin embargo, el Partido Popular solicita que el tribunal reduzca la pena a Aldama por colaborar con la justicia, abriéndole una posibilidad a no llegar a pisar la cárcel. Concretamente ha sido el abogado del PP, Alberto Durán, quien ha detallado que solicitan que se le aplique la atenuante de confesión como muy cualificada y que las penas se reduzcan en dos grados hasta el mínimo legal. En el caso de que esto se produjese y que fuese condenado, podría "suspenderse la función de pena y no ingresar en prisión", advierte González Vega. Pero el magistrado remarca que "eso no dejan de ser elucubraciones". Además, "no se puede olvidar que ese atenuante de confesión tiene unos límites temporales establecidos, la confesión tiene que ser como regla general antes de iniciarse el procedimiento", concluye. No obstante, todo se descubrirá cuando salga la sentencia, que será dependiendo "del acercamiento de posiciones que en una etapa inicial puedan tener los siete magistrados que la componen".

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