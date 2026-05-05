"¡Estás que te sales!": Trancas y Barrancas sacan el lado más competitivo de Hombres G

El Hormiguero ha arrancado su semana por todo lo alto con la visita de una de las bandas de música más queridas de nuestro país. Hombres G se han sentado junto a Pablo para hacer un repaso por su exitosa trayectoria y para presentarnos su nuevo documental.

Después de compartir con los espectadores algunas de sus anécdotas más curiosas con los espectadores, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter al grupo a 'Los desafíos mentales para volver chiflados a los Hombres G'.

Las hormigas han querido sacar el lado más competitivo de los miembros del grupo con diferentes jeroglíficos. David Summers ha sido el primero en ganar ventaja... ¿habrá podido con sus compañeros? ¡Disfruta del juego completo en el vídeo de arriba!