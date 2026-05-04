La Fiscalía mantiene los 24 años de prisión para Ábalos y los 19 y medio para Koldo

Después de un nuevo día de juicio, la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido los 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 y medio para Koldo García y siete para el comisionista Víctor de Aldama por la presunta trama de amaños en contratos de mascarillas durante el coronavirus.

El PP pide menos condena para Aldama por colaborar con la justicia

No obstante, el PP ha solicitado al tribunal que reduzca penas inferiores a dos años por delito a Aldama tras colaborar con la justicia, lo que de darse evitaría su ingreso en prisión. Concretamente ha sido el abogado del PP, Alberto Durán, quien ha detallado que solicitan que se le aplique la atenuante de confesión como muy cualificada y que las penas se reduzcan en dos grados hasta el mínimo legal.

Entre lo más destacado de su declaración está el haber afirmado que el presidente Pedro Sánchez ha sido el 'número 1' de la presunta trama.

Por contra, la Fiscalía ha hecho oídos sordos a esta petición y mantiene los siete años para el comisionista. Según se ha señalado durante la vista, la decisión de mantener la pena solicitada para el comisionista ha partido de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, conforme a la posición sostenida por el Ministerio Público a lo largo del procedimiento.

En el caso de Ábalos y Koldo se mantienen las penas por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada.

Las defensas de Ábalos y Koldo han aprovechado para pedir la absolución de estos al negar su participación en las tramas en cuestión.

Se reanudará el miércoles

La Sala, que previsiblemente iba a dejar este martes el caso visto para sentencia, ha aceptado finalmente la petición de las defensas y reanudará la vista el próximo miércoles a las 10 de la mañana.

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