Esta noche, El Hormiguero recibirá a Marta Hazas y Javier Veiga

El Hormiguero recibe esta noche a Marta Hazas y Javier Veiga, dos intérpretes con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. Ambos visitan el programa para hablar de sus proyectos y del momento que atraviesan en sus respectivas carreras.

Durante la entrevista, compartirán anécdotas de rodaje, su experiencia en distintos formatos y cómo afrontan nuevos retos dentro del mundo de la interpretación. Una charla cercana en la que también habrá espacio para el humor y la complicidad entre ambos.

Sobre ellos:

Marta Hazas y Javier Veiga cuentan con sólidas carreras dentro del panorama audiovisual español. Hazas se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas de la televisión, mientras que Veiga ha desarrollado una trayectoria versátil como actor, director y guionista. Juntos forman un tándem muy presente en el mundo del entretenimiento.