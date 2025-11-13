Ester Muñoz (PP), sobre la declaración del fiscal general: "Quien borra pruebas el día después de ser imputado es porque tiene algo que esconder"

La portavoz del PP en el Congreso Ester Muñoz reconoce que está muy sorprendida por la declaración del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. "Sus declaraciones no solo no me han gustado, sino que me han preocupado muchísimo. El fin nunca justifica los medios. La verdad se defiende pero no cometiendo delitos y que sea el fiscal general del Estado quien haga estos comentarios me preocupa".

Si el Tribunal Supremo absuelve a García Ortiz acatarán la sentencia. "No se nos ocurrirá decir que hay prevaricación, lo aceptaremos", mantiene.

"Que el fiscal general diga que defender la verdad se puede hacer cometiendo un delito, me preocupa"

"Que el fiscal general del Estado diga que defender la verdad se puede hacer cometiendo un delito, me preocupa. Las declaraciones que él usa como una 'excusatio non petita' me preocupan", subraya.

Los agentes de la UCO sitúan al fiscal como el autor de la filtración pero él asegura que borró sus datos de forma periódica por seguridad. "No es muy normal destruir las pruebas que te pueden hacer ser inocente, quien borra el día que es imputado es porque tiene algo que esconder y vemos un eje en el que se borran datos".

"Sánchez estuvo casi 3 horas riéndose de los parlamentarios"

Sobre la ponencia de Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación, lo define como "casi 3 horas para reírse de los parlamentarios". Le afea que no diera respuesta ni explicación a las preguntas "ni a otros grupos parlamentarios que son socios suyos".

Destaca además que cuando muchos le preguntaron cómo iba a seguir su respuesta fue que atacar a muchos presidentes de otras comunidades autónomas. "Él ha lanzado a sus ministros como candidatos a todas las comunidades autónomas, todas las encuestas dicen que allí donde les presenta van a tener unos resultados pésimos y él ha entendido que tiene que erigirse él en quien confronte con los presidentes autonómicos del PP". Lamenta que no diera explicaciones sobre sus secretarios de organización en prisión y por qué en el gabinete de su presidencia había un correo de la Fiscalía que no tenían por qué tener. "¿Por qué desde Moncloa se lanzaban mails a empresas para financiar los negocios de Begoña Gómez?"

Ester Muñoz es tajante y apunta a que su partido ahora está centrado en las próximas elecciones en Extremadura para tener una mayoría suficiente y que en Valencia vuelva a haber un presidente de la Comunidad Valenciana que retome el mando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.