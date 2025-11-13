Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 12 de noviembre

David Fernández, asustado tras escuchar a la concursante de su lado: “¿La podéis cambiar de sitio?”

Mars ha provocado que el invitado pidiese un cambio de sitio en el plató.

David Fernández, asustado tras escuchar a la concursante de su lado: “¿La podéis cambiar de sitio?”

Después de resolver la pregunta del 40%, Arturo Valls ha querido hablar con aquellos concursantes que habían utilizado el pase para evitar responder a la cuestión sin quedar eliminados.

Entre ellos estaba Mars, una estudiante de medicina que ha dejado impactados al presentador y los invitados contando cuál es su especialidad favorita. De hecho, David Fernández ha llegado a pedir, de broma, que le cambiasen de sitio.

Al parecer a la concursante le apasionan los riñones y sueña con ser uróloga, algo que h inquietado a Arturo y al humorista teniendo una reacción imperdible. ¡Así ha sido este momentazo!

Una gran noche sin premio en El 1%: Alejandro y Fran se quedan a las puertas de los 97.000 euros

David Fernández, asustado tras escuchar a la concursante de su lado: “¿La podéis cambiar de sitio?”

¡Desternillante! Arturo Valls toma de su propia medicina con un chiste de los suyos

“¿Qué tipo de hierbas?”: Arturo Valls alucina con el hobby de una concursante
“Para lo que hemos quedado...”: David Fernández, Juanra Bonet y María Peláe muestran sus dotes como contorsionistas
Ciencia
El equipo de ciencia recrea una cesárea en El Hormiguero con un simulador de órganos sintéticos de última generación

El equipo científico del programa contó con dos expertos para detallar en qué consiste una cesárea y cómo se entrena a los cirujanos con tecnología de última generación.

Vuelve a ver la entrevista completa a Pablo Alborán en El Hormiguero
El artista ha regresado al programa como protagonista de una noche cargada de emociones y confesiones.

El homenaje gastronómico de David de Jorge a Pablo Alborán: "Está muy rico"

Pablo Alborán emociona en El Hormiguero con su interpretación en directo de ‘Mis 36’

Pablo Alborán se atreve con el merengue en El Hormiguero y versiona sus mayores éxitos

