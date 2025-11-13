David Fernández, asustado tras escuchar a la concursante de su lado: “¿La podéis cambiar de sitio?”

Después de resolver la pregunta del 40%, Arturo Valls ha querido hablar con aquellos concursantes que habían utilizado el pase para evitar responder a la cuestión sin quedar eliminados.

Entre ellos estaba Mars, una estudiante de medicina que ha dejado impactados al presentador y los invitados contando cuál es su especialidad favorita. De hecho, David Fernández ha llegado a pedir, de broma, que le cambiasen de sitio.

Al parecer a la concursante le apasionan los riñones y sueña con ser uróloga, algo que h inquietado a Arturo y al humorista teniendo una reacción imperdible. ¡Así ha sido este momentazo!