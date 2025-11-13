Antena 3 LogoAntena3
El infierno de Alicia conviviendo con el síndrome de 'tourette': "Los niños se reían a carcajada limpia, tenía pensamientos suicidas constantes"

A los 3 años Alicia comenzó a tener tics, con 5 le diagnosticaron síndrome de 'tourette' y a partir de ahí comenzó un infierno para ella. Ha estado en 5 colegios y ha sufrido bullying en 3 de ellos. "De niña me señalaban y se reían de mí", recuerda.

Laura Simón
Publicado:

Alicia tiene 25 años y desde que tiene memoria lleva sufriendo el impacto del síndrome de 'tourette' en su día a día. Un trastorno neurológico que provoca movimientos y sonidos repetitivos e involuntarios, llamados tics.

Estos tics han marcado su vida y también le han llevado a problemas físicos. Se llegó a romper una muela, le ha provocado problemas en las cervicales y a día de hoy su mandíbula está un poco salida. "No sé ni cómo sigo aquí", reflexiona cuando piensa en todo lo que ha tenido que pasar a causa de este trastorno.

Era tal la vergüenza que le producían los tics que recuerda que cuando veía a un niño de su edad se tenía que cambiar de acera para evitar cualquier contacto. Desde niña la señalaban y se reían de ella "a carcajada limpia de forma constante", cuenta. Cualquier excusa era valida para meterse con ella.

"Un día mi hija me dijo: "Mamá, mátame""

Su madre recuerda angustiada la vez en la que su hija le pidió que la matara. "Le dije que yo era su madre y no la podía matar. Me dijo entonces que llamara a un médico y le matara".

Alicia tiene pareja. Su novio cuenta que su círculo cercano le ha juzgado por el trastorno de su novia. "No lo terminan de entender del todo", señala. Además, ha tenido que defenderla de comentarios y burlas en las redes sociales.

"A los 5 años me diagnosticaron la enfermedad y ahí empezó el infierno"

Los tics nerviosos empezaron cuando Alicia tenía 3 años y tuvo un diagnóstico a los 5: "Ahí empezó el infierno". "Era como llevar una diana en la cabeza", señala. Ha ido a 5 colegios y en 3 le han hecho 'bullying'. Tenía pensamientos suicidas que tenían eran constantes. "Como es un tema tabú tampoco sabía donde buscar ayuda", recuerda.

"Cuando eres pequeño los tics son mucho más graves"

No tiene nada que ver el 'tourette' de la infancia con el que se vive en la edad adulta. Cuenta Alicia que en la infancia los tics son mucho más graves por la influencia del sistema hormonal. "Cuando vas creciendo vas adquiriendo ciertos conocimientos que te ayudan en tu salud para llevarlo de una mejor manera como el deporte, la gestión emocional, hacer una actividad mucho más despacio...".

Cree que el problema del acoso escolar es que esos niños que hacen 'bullying' no saben lo que es la empatía. "Si ellos no entienden cómo se sienten no lo van a cambiar, tienen que entenderlo y no es fácil", matiza.

