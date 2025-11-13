Antena 3 LogoAntena3
Laura Sánchez, la modelo que no le teme a la edad: "Lo del pelo es una libertad absoluta, sinónimo de quererme mucho"

La modelo tiene claro que la belleza y el valor no se miden en arrugas ni canas, por eso, Laura Sánchez reivindica que envejecer es bonito y, más aún, hacerlo en las pasarelas.

Laura Sánchez

Laura Sánchez, una de las top models más internacionales de nuestro país, no solo ha conquistado pasarelas y pantallas, sino que también ha usado su altavoz para reivindicar causas sociales y dar visibilidad a problemas como la diabetes.

Laura Sánchez

Saltó a la fama en la época de los años 90 y a día de hoy forma parte de una generación de modelos que no le temen a la edad. "Las arrugas me importan muy poco, me preocupa la salud", asegura

La modelo se ha mostrado en muchas ocasiones orgullosa de sus canas, algo que se ha convertido en toda una declaración de intenciones: "Lo del pelo es una libertad absoluta, sinónimo de quererme mucho".

Hoy, Laura Sánchez visita el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su trayectoria y su lado más personal. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

