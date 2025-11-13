James Van Der Beek tiene que subastar los objetos de Dawson Crece para pagar su tratamiento de cáncer

James Van Der Beek saltó a la fama mundial gracias a su papel en Dawson Crece; convirtiéndose así en un ídolo adolescente a finales de los 90 y principios de los 2000. Sin embargo, el pasado año el actor anunció la triste noticia de que padecía cáncer de colon en estadio 3 y, desde entonces, sus apariciones públicas se han visto limitadas.

El intérprete jamás volvió a tener el peso mediático del que gozaba cuando encarnaba al carismático Dawson Leery. Pero, en lo personal, disfrutaba de una vida familiar con su esposa Kimberly, con quien se casó en 2010 y comparte seis hijos.

Ahora, Van Der Beek se ha visto forzado a pagar el tratamiento de cáncer en Estados Unidos y, para ello, ha tomado la decisión de sacar a subasta los artículos que conservaba de su serie más emblemática. Una serie de objetos que se venderán a través de la plataforma Propstore entre el 5 y el 7 de diciembre de este mismo año.

James Van Der Beek | Gtres

"He estado guardando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos", ha comentado el actor: "Con todos los giros inesperados que la vida me ha presentado últimamente, está claro que el momento es ahora".

Entre los objetos que van a salir a subasta, destaca el collar que Dawson regala a Joey en el baile de graduación, con una estimación de entre 26.400$ y 52.800$; así como el vestuario que lució en el episodio piloto de la serie, que podría llegar a valer 4.000$. De igual modo, el intérprete venderá los tacos y la gorra que utilizó en la película Juego de campeones.

James Van Der Beek y Katie Holmes en Dawson Crece | Cordon Press

"Aunque siento algo de nostalgia al desprenderme de estos artículos, me siento bien al poder ofrecerlos a través de la subasta de Propstore para compartirlos con aquellos que han apoyado mi trabajo a lo largo de los años", concluye en sus declaraciones recogidas por People.

El cáncer de colon es el tercer cáncer más diagnosticado en Estados Unidos y lo sufren 1 de cada 23 hombres, así como 1 de cada 25 mujeres. También se trata del segundo tratamiento de cáncer más caro en el país, lo cual parece haber forzado a James Van Der Beek a buscar nuevos medios de financiación que le permitan abonar los costes asociados.