Muere un menor de 17 años al caer desde gran altura en un centro comercial de Londres

Conmoción en Harrow, Londres, por la inesperada muerte de un adolescente de 17 años este miércoles. El menor murió tras caer desde una gran altura, ocurría en el centro comercial St George's ubicado en la calle St Kilda's. Lugar hasta donde se desplazaron agentes de la policía metropolitana, al rededor de las 9:00 am del día en cuestión, ante una llamada de alerta que avisaba del horrible incidente, según información aportada por medios locales.

Al centro comercial también llegaron varios equipos médicos y una ambulancia aérea con intención de asistir al chico por el fuerte golpe que se había propiciado tras caer. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano y confirmaron su muerte unos instantes después. Un suceso que ya ha sido tildado por las autoridades como "inesperado" pero no sospechoso, sin descartar un posible caso de suicidio.

La investigación continua

Para continuar con el progreso del caso, la policía ha acordonado gran parte del centro de la ciudad de Harrow, mientras que los trabajadores de emergencias seguían con las labores de análisis de la escena. Una labor que fue inmediata, ya que las autoridades activaron la alarma al instante de recibir el aviso. El portavoz del Servicio de Ambulancias de Londres agregaba: "Nos llamaron a las 9:04 a.m. para informar de una persona que había caído desde una altura en St Kilda's Road, Harrow. Inmediatamente, enviamos un equipo de ambulancia, paramédicos en autos de respuesta rápida, un paramédico avanzado y un oficial de respuesta a incidentes a la escena".

Por su parte, la familia de la víctima fue avisada y apoyada por los oficiales, que continúan tratando de determinar que le pudo pasar al joven de 17 años.

No se descarta el suicidio

El caso ha generado bastante preocupación, ya que aún se desconocen factores como el acceso no autorizado a la zona desde done cayó, fallos en la seguridad del comercio y el estado de ánimo del joven. Un conjunto de dudas, entre las que no se descarta que el joven se quitase la vida de forma intencionada.

Un tema que está a la orden del día, ya que el dato de menores que se suicidan cada vez es mayor y no es un problema aislado que suceda rara vez, sino que se ha convertido en una situación que ocurre en todo el mundo y que la mayoría de veces esta motivada por el rechazo social, el acoso y la soledad de los más jóvenes.

