Tensión y discrepancias por la culpabilidad o inocencia del fiscal general: "La UCO ni es analista ni es comentarista"

La sala segunda del Tribunal Supremo acogía este miércoles una de sus sesiones de mayor interés, tanto para el propio proceso como para los medios. Declararon el fiscal general del Estado, así como varios agentes de la UCO.

La periodista Pilar Rodríguez Losantos, presidenta de 'Ok Diario', ponía un curioso ejemplo al que entiende que se puede reducir la causa abierta contra Álvaro García Ortiz, mientras que el expolítico y también periodista Chema Crespo discrepaba absolutamente, haciendo una crítica a los testimonios de los investigadores: "La UCO ni es analista ni es comentarista", decía, asegurando que debe limitarse a buscar y presentar pruebas.

"Yo mato a alguien, destruyo todo..."

Tomaba parte en el debate el director del periódico 'La Razón', Paco Marhuenda, que también recurría a ilustrar la situación con un ejemplo. Dada la dificultad de encontrar la "pistola humeante" en manos del fiscal general, aclárese que usaba un símil con una prueba irrefutable de culpabilidad, decía lo siguiente: "Mucha gente quedaría libre, yo mato a alguien, destruyo todo...".

Sin embargo también recordaba que la suma de indicios lleva a la certeza a un tribunal de la comisión de un delito. El fiscal general niega por activa y por pasiva haber incurrido en alguno.

Lo que se puede deducir del acalorado debate es la difícil decisión que tiene ante sí el Tribunal Supremo respecto a este caso sobre el que las opiniones están absolutamente divididas.

