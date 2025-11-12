Antena 3 LogoAntena3
La reflexión de Pablo Alborán sobre el amor: "No es lo que te cuentan en las películas"

El invitado y el presentador han dado su punto de vista sobre cómo se forjan buenas relaciones amorosas.

La reflexión de Pablo Alborán sobre el amor: "No es lo que te cuentan en las películas"

Pablo Alborán ha llenado El Hormiguero de emoción y sensibilidad. El artista ha compartido anécdotas, reflexiones y momentos de humor, demostrando una vez más su naturalidad y cercanía con el público.

En esta ocasión, a raíz del disco que se encontraba presentando el invitado, Pablo Motos y él han reflexionado sobre el amor y lo que este conlleva. El presentador ha comenzado diciendo que las relaciones no son sencillas y el cantante le ha dado la razón diciendo que, efectivamente, no es como en las películas.

Además, Pablo Alborán ha asegurado que el verdadero amor reside en enamorar a la otra persona día a día y en enamorarse de nuevo con cada situación que toque vivir juntos. ¡No te lo puedes perder!

