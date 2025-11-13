González Vega analiza el juicio al fiscal general: "La versión del fiscal ha sido persistente"

El magistrado Ignacio González Vega ha valorado la declaración del fiscal general del Estado en el juicio por la presunta filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que ha negado haber filtrado el correo que dio origen a la causa.

González Vega ha señalado que la decisión del fiscal de no responder a ciertas acusaciones "forma parte de su estrategia de defensa". A su juicio, el fiscal "ha declarado y ha explicado todas y cada una de las pruebas de cargo que había contra él". Por ello, añade que "hay que valorar la declaración del fiscal general del Estado junto con el resto de medios probatorios y, en definitiva, dictar el fallo correspondiente".

El magistrado ha destacado que el fiscal general ha mantenido una versión estable desde el inicio del caso. "Yo creo que en este sentido ha sido persistente la versión del fiscal general del Estado desde un principio", señala. Ha recordado que ya en sus primeras apariciones públicas el fiscal defendió que actuó "en defensa del órgano constitucional que es la Fiscalía General del Estado y, sobre todo, en aras a la transparencia, el buen funcionamiento y la buena imagen de esa institución".

Para González Vega, ese propósito explica en buena parte la conducta del acusado y su actitud ante los medios y el tribunal.

Es justificable el borrado sistémico

Otro de los puntos más controvertidos del proceso ha sido el borrado del teléfono móvil del fiscal general. Sobre este aspecto, González Vega considera que las explicaciones ofrecidas son "convincentes".

Ha recordado que "en un proceso constitucional penal como es España, el acusado no tiene la obligación de colaborar en la acusación". En su opinión, corresponde a la parte acusadora "buscar los medios de prueba para poder incriminar al acusado".

En este contexto, el magistrado estima que el borrado de datos puede entenderse dentro de los márgenes razonables: "En este caso concreto parecen convincentes las alegaciones del fiscal general del Estado, dado que maneja información sensible y, por tanto, es justificable ese borrado sistémico dada la cantidad de información delicada que maneja".

Sobre la supuesta dominación del proceso

Respecto a las declaraciones de los agentes de la UCO, que apuntaron a un control absoluto del fiscal general sobre todo el procedimiento, González Vega se ha mostrado cauto. "Hacen un juicio de inferencia que se basa en la preeminencia que tiene el fiscal general del Estado en la Fiscalía", ha explicado.

El magistrado ha recordado que "la Fiscalía es un cuerpo jerarquizado y que el fiscal general del Estado es el jefe superior". Sin embargo, advierte que "de esa inherencia que tiene un dominio total de los hechos a deducir de ahí la autoría de la filtración, creo que hay un abismo". En su opinión, la labor de los jueces será determinar "si ese juicio de inferencia es una prueba de cargo que puede inclinar la balanza hacia un fallo condenatorio".

Un juicio histórico e inédito

Sobre el carácter simbólico del proceso, González Vega reconoce que "es un juicio histórico, algo inédito en nuestra historia donde se sienta por primera vez un fiscal general acusado de un delito". Considera comprensible que el acusado se quitara la toga para declarar: "Cuando son juristas los acusados, es habitual que se quiten la toga para sentarse en el banquillo de los acusados. Es una deferencia hacia la institución".

En cuanto a los plazos de la sentencia, el magistrado evitó aventurar fechas: "Eso no lo sé, habrá que preguntarlo al ponente y a los demás magistrados que tienen que redactarla y después deliberarla".

