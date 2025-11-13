Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 12 de noviembre

Una gran noche sin premio en El 1%: Alejandro y Fran se quedan a las puertas de los 97.000 euros

Los dos concursantes han llegado a la última pregunta, pero ninguno ha conseguido llevarse el dinero.

Una gran noche sin premio en El 1%: Alejandro y Fran se quedan a las puertas de los 97.000 euros

Publicidad

Alejandro y Fran han llegado a la gran final de El 1% después de haber superado todas y cada una de las preguntas. Pese a tener la oportunidad de abandonar y llevarse 5.000 euros, ambos han decidido luchar por los 97.000 que había acumulados.

En caso de que los dos acertasen, el premio se dividiría, pero si uno de ellos diese con la respuesta y el otro no, se llevaría el dinero íntegro. Sin embargo, no han conseguido acertar el enigma final.

Tanto Alejandro como Fran han contestado cosas diferentes, pero ninguno ha logrado dar con la tecla, dejando huérfanos los 97.000 euros que se habían acumulado durante el programa. ¡No te pierdas este momento!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

Una gran noche sin premio en El 1%: Alejandro y Fran se quedan a las puertas de los 97.000 euros

Una gran noche sin premio en El 1%: Alejandro y Fran se quedan a las puertas de los 97.000 euros

David Fernández, asustado tras escuchar a la concursante de su lado: “¿La podéis cambiar de sitio?”

David Fernández, asustado tras escuchar a la concursante de su lado: “¿La podéis cambiar de sitio?”

¡Desternillante! Arturo Valls toma de su propia medicina con un chiste de los suyos

¡Desternillante! Arturo Valls toma de su propia medicina con un chiste de los suyos

“¿Qué tipo de hierbas?”: Arturo Valls alucina con el hobby de una concursante
Mejores momentos | 12 de noviembre

“¿Qué tipo de hierbas?”: Arturo Valls alucina con el hobby de una concursante

“Para lo que hemos quedado...”: David Fernández, Juanra Bonet y María Peláe muestran sus dotes como contorsionistas
Mejores momentos | 12 de noviembre

“Para lo que hemos quedado...”: David Fernández, Juanra Bonet y María Peláe muestran sus dotes como contorsionistas

Ciencia
En directo

El equipo de ciencia recrea una cesárea en El Hormiguero con un simulador de órganos sintéticos de última generación

El equipo científico del programa contó con dos expertos para detallar en qué consiste una cesárea y cómo se entrena a los cirujanos con tecnología de última generación.

Vuelve a ver la entrevista completa a Pablo Alborán en El Hormiguero
Mucho ritmo

Vuelve a ver la entrevista completa a Pablo Alborán en El Hormiguero

El artista ha regresado al programa como protagonista de una noche cargada de emociones y confesiones.

El homenaje gastronómico de David de Jorge a Pablo Alborán: "Está muy rico"

El homenaje gastronómico de David de Jorge a Pablo Alborán: "Está muy rico"

Pablo Alborán

Pablo Alborán emociona en El Hormiguero con su interpretación en directo de ‘Mis 36’

Pablo Alborán

Pablo Alborán se atreve con el merengue en El Hormiguero y versiona sus mayores éxitos

Publicidad