Una gran noche sin premio en El 1%: Alejandro y Fran se quedan a las puertas de los 97.000 euros

Alejandro y Fran han llegado a la gran final de El 1% después de haber superado todas y cada una de las preguntas. Pese a tener la oportunidad de abandonar y llevarse 5.000 euros, ambos han decidido luchar por los 97.000 que había acumulados.

En caso de que los dos acertasen, el premio se dividiría, pero si uno de ellos diese con la respuesta y el otro no, se llevaría el dinero íntegro. Sin embargo, no han conseguido acertar el enigma final.

Tanto Alejandro como Fran han contestado cosas diferentes, pero ninguno ha logrado dar con la tecla, dejando huérfanos los 97.000 euros que se habían acumulado durante el programa. ¡No te pierdas este momento!