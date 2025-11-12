Antena 3 LogoAntena3
Polémico calendario

El alcalde que reparte calendarios de Franco en un pueblo dividido por el miedo: "¡Para un cargo público son sus huevos los que mandan!"

El alcalde de la localidad de Puente de Génave, en Jaén, reparte calendarios con el rostro del dictador Franco en su gestoría.

Calendario Franco

María Martín
Publicado:

Hay calendarios de perros, calendarios de bomberos, religiosos y luego está el calendario de Franco. Esta es la polémica en un municipio de Jaén. Francisco García, alcalde de Puente Génave, ha decidido repartir calendarios franquistas en su gestoría. Lleva haciéndolo varios años, pero ahora se da la circunstancia que es alcalde. No le falta la bandera preconstitucional, el rostro del dictador o las consignas propias del régimen del caudillo.

Los ánimos están caldeados en el pueblo, pero la gente al final responde. Aunque nuestro compañero, Raúl García, se ha tenido que interponer entre un vecino que se encontraba en el bar y apuntaba al compañero cámara amenazante: "Que no le pregunte a nadie del bar, que cada uno se apañe con su vida como pueda".

Otro vecino ensalza la figura del dictador: "Los últimos años que Franco ha mandado se vivía muy bien, mejor que ahora. Era un tío con dos cojones, que salimos de una guerra y levantó España".

Es mucho más fácil encontrar gente favorable a este almanaque que gente que de alguna forma lo rechace. Aunque localizamos a un vecino que relata lo que algunos callan: "Hay mucha gente en contra, pero tienen mucho miedo de hablar, hay mucha gente que le tiene mucho miedo al alcalde".

Este es el mensaje que el alcalde deja a un vecino: "Juan, cuando dejes de ser tan gilipollas, los días serán más soleados. Cuando te apetezca, te invito a que te pases por la alcaldía y te enseño mi tarjeta de minusvalía que padezco, pero que aún tengo los brazos sanos para inflarte ostias, pedazo de subnormal".

Los calendarios se han agotado y la Asociación de la Memoria Histórica de Jaén ya ha denunciado al alcalde del municipio que pertenece a Vox, que ganó por mayoría absoluta después de que su antecesor fuera socialista durante más de 30 años. Cuando nuestro compañero Raúl intenta hablar con Francisco el desaire es patente: "Para un cargo público son sus huevos los que mandan y yo no hablo con periodistas. Fin de la discusión. Cuando digo que no es no.

