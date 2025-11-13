"Es terrorífico": Pablo Alborán reacciona al inquietante arte de Trancas y Barrancas

La visita de Pablo Alborán a El Hormiguero ha sido un derroche de talento y simpatía. Entre risas y confidencias, el malagueño ha mostrado su lado más divertido sin perder la elegancia que lo caracteriza.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la visita del cantante para poner a prueba su ojo crítico. En su sección, el invitado se ha enfrentado a las peores figuras de cera del planeta y debía adivinar a qué persona estaban ilustrando.

"Es terrorífico", ha dicho Pablo tras ver la "inquietante" estatua de John F. Kennedy. Ni él ni el presentador daban crédito a las imágenes tan surrealistas que estaban viendo. ¡Así ha sido este momentazo!