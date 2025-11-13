Nuevas llamadas de la DANA revelan la angustia de las víctimas: "Hola, estoy muy asustada, me está entrando agua en casa"

La comisión de investigación sobre la Dana en las Cortes Valencianas sigue sacando a la luz los detalles de lo ocurrido el pasado 29 de octubre de 2024. La jueza ha escuchado nuevas llamadas de las personas que aquella tarde llamaron al teléfono de los servicios de emergencia.

Las llamadas que ha escuchado la magistrada revelan la angustia de quienes veían cómo el nivel del agua no dejaba de subir y la gravedad de la situación iba 'in crescendo'.

En una de las grabaciones se escucha a una mujer mayor pedir ayuda al teléfono de teleasistencia Son casi las 19.00 horas. "Hola, estoy muy asustada, me está entrando agua en casa". Esta mujer vive en Picanya, junto al barranco del Poyo.

37 víctimas de la DANA tenían servicio de teleasistencia

La operadora le pide que se ponga a salvo. "Súbase a un sofá o a la cama". Diez minutos después esta mujer ya no contesta las llamadas. Anunciación, de 90 años también quedó atrapada en su casa de Utiel. A las 16.50 horas su hija no puede contactar con ella y llama al teléfono de teleasistencia. La situación a esa hora ya es caótica. El servicio del 112 está colapsado.

Los bomberos no pueden llegar a tiempo a su domicilio. Hasta 37 de las víctimas tenían servicio de teleasistencia. Como la madre de Amparo, de 92 años, que quedó atrapada en la planta baja de su casa. "Quiero saber si mi madre llegó a activar ese registro y no se le contestó". La jueza ya esta recopilando todos los casos. los que tuvieron tiempo de pedir esa ayuda que nunca llegó.

