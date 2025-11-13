Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Investigación DANA

Nuevas llamadas de la DANA revelan la angustia de las víctimas: "Hola, estoy muy asustada, me está entrando agua en casa"

Siguen trascendiendo detalles y conversaciones de las víctimas de la DANA. La jueza que investiga los hechos ha incorporado a la causa llamadas de algunas víctimas que reflejan la angustia que se vivió esa jornada.

Las angustiosas llamadas el día de la DANA.

Las angustiosas llamadas el día de la DANA | antena3.com

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La comisión de investigación sobre la Dana en las Cortes Valencianas sigue sacando a la luz los detalles de lo ocurrido el pasado 29 de octubre de 2024. La jueza ha escuchado nuevas llamadas de las personas que aquella tarde llamaron al teléfono de los servicios de emergencia.

Las llamadas que ha escuchado la magistrada revelan la angustia de quienes veían cómo el nivel del agua no dejaba de subir y la gravedad de la situación iba 'in crescendo'.

En una de las grabaciones se escucha a una mujer mayor pedir ayuda al teléfono de teleasistencia Son casi las 19.00 horas. "Hola, estoy muy asustada, me está entrando agua en casa". Esta mujer vive en Picanya, junto al barranco del Poyo.

37 víctimas de la DANA tenían servicio de teleasistencia

La operadora le pide que se ponga a salvo. "Súbase a un sofá o a la cama". Diez minutos después esta mujer ya no contesta las llamadas. Anunciación, de 90 años también quedó atrapada en su casa de Utiel. A las 16.50 horas su hija no puede contactar con ella y llama al teléfono de teleasistencia. La situación a esa hora ya es caótica. El servicio del 112 está colapsado.

Los bomberos no pueden llegar a tiempo a su domicilio. Hasta 37 de las víctimas tenían servicio de teleasistencia. Como la madre de Amparo, de 92 años, que quedó atrapada en la planta baja de su casa. "Quiero saber si mi madre llegó a activar ese registro y no se le contestó". La jueza ya esta recopilando todos los casos. los que tuvieron tiempo de pedir esa ayuda que nunca llegó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El testimonio del padre de uno de los niños que se escaparon de una guardería en El Ejido: "Podrían haberlo atropellado"

Padre guardería Egido

Publicidad

Sociedad

Las angustiosas llamadas el día de la DANA.

Nuevas llamadas de la DANA revelan la angustia de las víctimas: "Hola, estoy muy asustada, me está entrando agua en casa"

Efemérides de hoy 13 de noviembre de 2025: Aung Sang Suu Kyi, líder birmana, es puesta en libertad

Efemérides de hoy 13 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 13 de noviembre?

Armas

El narcotráfico en España se militariza y desborda a las fuerzas de seguridad que piden refuerzos

Sheila, víctima de un accidente de tráfico
Ponle Freno

El duro testimonio de una víctima de tráfico que recibió la ayuda de 'Ponle Freno': "Yo me quedé parapléjica y mi hijo falleció"

DANA
DANA

La jueza de Catarroja incorpora las llamadas de teleasistencia del 29-O a la investigación de la DANA

Los padres de Sandra Peña a su llegada a la Fiscalía de Menores
Juicio Sandra Peña

La familia de Sandra Peña pide "la sanción más alta" contra el colegio por el presunto acoso escolar

El tío de Sandra Peña, Isaac Villar, ha asegurado que la familia de la menor confía en que tanto la Junta de Andalucía como la justicia sean contundentes contra el colegio para que sea "ejemplarizante" y no se produzcan más casos de acoso escolar.

Padre guardería Egido
Guardería

El testimonio del padre de uno de los niños que se escaparon de una guardería en El Ejido: "Podrían haberlo atropellado"

La Policía investiga el incidente ocurrido en un centro privado tras quedar abierto un pestillo. Los menores cruzaron una calle sin sufrir daños, y las familias reclaman mayores medidas de seguridad.

El fenómeno de las yemas motomami inspiradas en Rosalía y Santa Teresa de Jesús

El fenómeno de las yemas motomami inspiradas en el nuevo disco de Rosalía y Santa Teresa de Jesús

Desaparece Tomás Rodríguez, el ‘Rambo de Tineo’, en las montañas de La Llaneza (Asturias)

Buscan a Tomasín, el 'Rambo de Tineo', desaparecido en las montañas de La Llaneza (Asturias)

DNI en España

Le robaron el DNI y ahora la investigan por estafa: "No salgo de Bilbao por si me detienen en otra Comunidad"

Publicidad