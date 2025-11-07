María Guardiola: "Me sorprende que Ibarra apoye a Miguel Ángel Gallardo, antes que las personas están las instituciones"

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, se sienta en el plató de Espejo Público un día después de que Junts haya dicho que no va a aprobar ninguna ley de este Gobierno. Cree la del PP que "cuando uno se agarra al chantaje para gobernar lo lógico es que gane el chantaje y pierda el Gobierno". Da la legislatura de Pedro Sánchez por amortizada: "La legislatura no está teniendo sentido", señala. Considera que está demostrado que la legislatura no está teniendo sentido y "es una pérdida de tiempo". "No hay recursos ni se pueden sacar leyes si se incumple la Constitución".

María Guardiola ha convocado elecciones anticipadas para el domingo 21 de diciembre, ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos del próximo año debido al rechazo unánime de la oposición. Juan Carlos Rodríguez Ibarra le lanzaba un mensaje sobre su convocatoria de elecciones: "Ojalá no te vayas a equivocar", le espetaba a la presidenta.

Guardiola asegura que ha tomado esta decisión sin pensar en encuestas ni en cálculos electorales, y lo hace por sentido de la responsabilidad. "No puedo permitir, por el bien de Extremadura, un bloqueo". Añade que su equipo de Gobierno se ha encontrado enmiendas a la totalidad por parte de todos los grupos y lo que quiere es seguir avanzando. Respeta mucho a todos los presidentes que ha tenido Extremadura pero escuchando la entrevista a Rodríguez Ibarra en Espejo Público ve cierta incoherencia en sus palabras.

"Si hubiéramos tenido que prorrogar el presupuesto actual Extremadura habría tenido una pérdida de 550 millones de euros"

No cree que la convocatoria de elecciones vaya a ser un freno para la economía como sí lo hubiera sido tener que prorrogar el presupuesto actual que supondría una pérdida de 550 millones de euros que para la comunidad.

"Hemos cumplido un acuerdo de gobernabilidad con 60 medidas que hemos cumplido a rajatabla"

Sobre su negativa a pactar con Vox en Extremadura que después fue rectificada considera que en aquel momento negociaba con un equipo de Vox que tenía poder de decisión porque decidía su formación desde Madrid. Celebra que en aquel momento pudieran llegar a un acuerdo por el bien de los extremeños. "Lo que dije que protegería lo he protegido y lo seguiré protegiendo", concluye. "Hemos cumplido el acuerdo de gobernabilidad con 60 medidas que hemos cumplido a rajatabla hasta que Vox sale corriendo del Gobierno. No levanto muros ni acepta cordones sanitaros".

"No hemos convocado elecciones aprovechando que Miguel Ángel Gallardo está en horas bajas"

Niega haber usado las circunstancias de Miguel Ángel Gallardo para convocar elecciones aprovechando que el candidato socialista está en horas bajas por su imputación en la causa del hermano de Pedro Sánchez. Asegura que si fuera así el PSOE tenía que haber hecho caso a Rodríguez Ibarra que públicamente animaba a su partido a apoyar los presupuestos en Extremadura. "Ella quería gobernar y tener presupuestos, esta opción la han decidido ellos", mantiene.

Destaca además que Ibarra era partidario de que el PSOE le aprobara los presupuestos pero apunta que la actitud de Gallardo lo ha impedido. "Todo es una orden de Ferraz, Gallardo es candidato porque está ligado al hermano del presidente Pedro Sánchez, es su futuro judicial y es mejor no tener lío con Gallardo para que pase todo cuanto antes. No sé cómo será su futuro judicial pero el cartel del PSOE en Extremadura es de un señor imputado a muy poco tiempo de sentarse en un banquillo".

Le sorprende que Ibarra apoye a Gallardo. Cree que en política hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y antes de las personas están las instituciones. "Cuando uno aspira a presidir una región creo que no es muy ético estar a un paso del banquillo. El código ético del PSOE se ha cambiado para proteger al señor Gallardo", añade.

Me sorprende que Ibarra apoye esta postura defendiendo la separación de poderes y solo sabemos que han usado las instituciones extremeñas para crear una plaza a medida del hermano del presidente.

