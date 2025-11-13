Día de la Bondad 2025: ¿por qué se celebra el 13 de noviembre?

Hoy es un día muy especial, porque se celebra la bondad, cualidad que nos recuerda que incluso un gesto sencillo puede tener un impacto enorme en la vida de alguien. Una sonrisa, una palabra o una mano extendida pueden hacer mejor el día de quienes nos rodean. En un mundo que parece moverse cada vez más rápido, la bondad sigue siendo ese lenguaje universal que todos comprendemos y que no cuesta nada, pero puede transformar todo. Aunque hoy se celebre esta fecha, la verdadera bondad merece practicarse todos los días.

Estrellas del pop, como Lady Gaga, se han sumado a esta celebración con un mensaje emotivo: “Feliz día de la bondad! Espero que hoy todos tengan unos segundos para ser bondadosos. Gracias por ser tan amables conmigo a lo largo de los años, y por apreciar y amar mi música y actuaciones", dice a través de un video publicado en YouTube.

Pequeños actos de bondad nos hacen más humanos, más empáticos y más solidarios, recordándonos que en tiempos difíciles, lo que más necesitamos es acercarnos unos a otros con comprensión y cariño.

La bondad es el gesto que une al mundo sin decir palabra

Hoy se celebra el 'Día Mundial de la Bondad' porque así lo proclamó en el año 1998 la ONG World Kindness Movement, una unión de diferentes asociaciones con ideas de bondad de distintas partes del mundo. Llegados a este punto ¿qué es la bondad? Si buscamos en la RAE la definición que obtenemos es: "Cualidad de bueno. Natural inclinación a hacer el bien. Acción buena. Blandura y apacibilidad de genio. Amabilidad de una persona respecto a otra".

Desde que comenzó a conmemorarse este día, año tras año, son más los países que se han unido a la iniciativa de la realización de actividades para fomentar la bondad. Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Japón, Brasil, México.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.