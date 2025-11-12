Bertín Osborne da la sorpresa: aparece junto a sus hijas para apoyar a Fabiola Martínez y a su hijo Kike

Aunque intenta huir de los focos siempre que puede, en esta ocasión Bertín Osborne ha reaparecido por sorpresa en una noche muy especial para su hijo Kike y su exmujer, Fabiola Martínez, a los que quiso acompañar en la III Edición de los Premios Dona2 organizados por la Fundación Kike Osborne.

Bertín Osborne, junto a sus hijos | Gtres

Cuando la gala ya había comenzado y hasta la propia Fabiola Martínez había explicado los motivos de la ausencia del cantante, Bertín acudía al evento sorprendiendo a los allí presentes y protagonizando una estampa familiar que pocas veces se consigue. Haciendo gala de la maravillosa relación que comparten a pesar de la separación, Fabiola también contó con el apoyo incondicional de las hijas de Bertín, Alejandra, Eugenia y Claudia que no perdieron la oportunidad de colaborar con una buena causa. Junto a ellas, también Ana Cristina Portillo acompañó a sus hermanas en una cita tan especial en la que también demostró que es una más en la familia de Bertín.

Bertín Osborne posando junto a sus hijos | Gtres

Explicando los motivos de su retraso, el cantante atendía a los medios hablando con total sinceridad sus hijas y cómo están gestionando la presión mediática que les rodea por su culpa: "Jamás en mi vida les he dicho lo que tienen que hacer. Yo sabía perfectamente que ellas tienen muy claro el camino que tienen que recorrer y lo están haciendo". En cuanto a la reciente entrevista de Eugenia en Y Ahora Sonsoles, comentaba: "Cuando van a televisión a hacer una entrevista se lo toman como hay que tomárselo, con naturalidad y tranquilidad. Hablar las cosas que sientes y ya está, sin ningún problema".

Cansado de que le pregunten por Gabriella Guillén y su hijo David, Bertín dejaba muy claro que hablar de su vida privada no es una obligación por lo tanto siempre que lo hace es por decisión propia, no por complacer a nadie. Además, sobre la actitud de Gabriela añadía: "Probablemente, si le preguntan ahora, estará más contenta".