Un nuevo comienzo

El regalo de Yusuf que hace llorar a Umay y abre una nueva etapa en su vida

Por primera vez desde la tragedia, Umay vuelve a sonreír y empieza a creer que puede sanar su corazón.

El regalo de Yusuf que hace llorar a Umay y abre una nueva etapa en su vida

Umay lleva semanas hundida en el dolor. Pero Yusuf ha decidido devolverle la ilusión y le ha preparado una bonita sorpresa. La ha llevado hasta una galería y le ha dado la gran noticia: ¡ha pagado su matrícula en un prestigioso curso de arte!

Ella se ha quedado sin palabras. No entendía cómo podía aceptar algo así, pero él la ha desarmado con sus palabras: “Me lo prometiste. Dejar de autocompadecernos y volver a empezar”.

Emocionada y sin saber cómo agradecerlo, Umay le ha preguntado cómo podrá devolvérselo. Yusuf, seguro de su talento, le ha propuesto un trato muy especial: “Si logras entrar en la universidad, no me debes nada. Pero si no lo haces… me lo devolverás todo”.

Umay, por primera vez en mucho tiempo, ha sonreído. Ha aceptado el trato y le ha prometido que dará lo mejor de ella. Es evidente que se gustan mucho. ¿Será este el inicio de algo más entre ellos?

Capítulo 435 de Sueños de libertad; 12 de noviembre: Gabriel rechaza convertirse en director de Perfumerías Brossard de la Reina
Capítulo 435 de Sueños de libertad; 12 de noviembre: Gabriel rechaza convertirse en director de Perfumerías Brossard de la Reina

Cloe
Capítulo 435

Brossard nombra a Gabriel nuevo director de la fábrica, pero él rechaza: "No soy la persona idónea para el cargo"

Luz
Capítulo 435

Luz le da la noticia a Begoña: los franceses no quieren que siga trabajando en el dispensario

Por órdenes de Brossard, Begoña no puede seguir trabajando en el dispensario, según Cloe es un gasto innecesario en este momento en la fábrica.

Julia
Capítulo 435

Julia acepta ilusionada que la adopten Begoña y Gabriel: "¡Llevo tanto tiempo deseando tener un hermano!"

De primeras, la niña no entiende muy bien lo que le dice Begoña, pero cuando se lo explica mejor, muy emocionada, dice que sí.

Begoña

Damián accede a que Begoña y Gabriel adopten a la niña... ¡si ella está de acuerdo!

