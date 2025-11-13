El regalo de Yusuf que hace llorar a Umay y abre una nueva etapa en su vida

Umay lleva semanas hundida en el dolor. Pero Yusuf ha decidido devolverle la ilusión y le ha preparado una bonita sorpresa. La ha llevado hasta una galería y le ha dado la gran noticia: ¡ha pagado su matrícula en un prestigioso curso de arte!

Ella se ha quedado sin palabras. No entendía cómo podía aceptar algo así, pero él la ha desarmado con sus palabras: “Me lo prometiste. Dejar de autocompadecernos y volver a empezar”.

Emocionada y sin saber cómo agradecerlo, Umay le ha preguntado cómo podrá devolvérselo. Yusuf, seguro de su talento, le ha propuesto un trato muy especial: “Si logras entrar en la universidad, no me debes nada. Pero si no lo haces… me lo devolverás todo”.

Umay, por primera vez en mucho tiempo, ha sonreído. Ha aceptado el trato y le ha prometido que dará lo mejor de ella. Es evidente que se gustan mucho. ¿Será este el inicio de algo más entre ellos?