Hoy, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estará en El Hormiguero

El expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, regresa esta noche a El Hormiguero para charlar con Pablo Motos en una entrevista que promete momentos de humor, reflexión y cercanía. Siempre con su particular sentido del humor y su visión única de la política y la vida, Rajoy abordará cómo ve la actualidad nacional y compartirá algunas de sus anécdotas más curiosas dentro y fuera del ámbito político.

Durante su visita, también repasará su etapa al frente del Ejecutivo, su vida tras dejar la política activa y cómo afronta ahora esta nueva etapa más tranquila, alejada del foco mediático. Una conversación que, sin duda, combinará inteligencia, ironía y ese inconfundible estilo que tanto caracteriza al exmandatario.

Sobre él:

Nacido en Santiago de Compostela, Mariano Rajoy Brey es una de las figuras políticas más reconocibles de las últimas décadas en España. Licenciado en Derecho y con una larga trayectoria en la administración pública, fue presidente del Gobierno entre 2011 y 2018. A lo largo de su carrera, ha sido conocido tanto por su capacidad de gestión como por su particular manera de expresarse, que le ha granjeado simpatía dentro y fuera del ámbito político.