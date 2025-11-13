A las 21:45 horas
Hoy, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estará en El Hormiguero
El expresidente del Gobierno será el protagonista de una noche cargada de análisis político.
El expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, regresa esta noche a El Hormiguero para charlar con Pablo Motos en una entrevista que promete momentos de humor, reflexión y cercanía. Siempre con su particular sentido del humor y su visión única de la política y la vida, Rajoy abordará cómo ve la actualidad nacional y compartirá algunas de sus anécdotas más curiosas dentro y fuera del ámbito político.
Durante su visita, también repasará su etapa al frente del Ejecutivo, su vida tras dejar la política activa y cómo afronta ahora esta nueva etapa más tranquila, alejada del foco mediático. Una conversación que, sin duda, combinará inteligencia, ironía y ese inconfundible estilo que tanto caracteriza al exmandatario.
Sobre él:
Nacido en Santiago de Compostela, Mariano Rajoy Brey es una de las figuras políticas más reconocibles de las últimas décadas en España. Licenciado en Derecho y con una larga trayectoria en la administración pública, fue presidente del Gobierno entre 2011 y 2018. A lo largo de su carrera, ha sido conocido tanto por su capacidad de gestión como por su particular manera de expresarse, que le ha granjeado simpatía dentro y fuera del ámbito político.
