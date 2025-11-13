David estuvo a punto de cometer un grave error, pero la rápida intervención de Amanda le salvó la vida. Fuera de peligro, el hijo de Octavio ya no le tiene miedo a nada, y no está dispuesto a dejar que vuelvan a mangonearlo.

Por un lado, Patricia quiere volver a intentarlo con él. Está embarazada de verdad, lo que siempre habían soñado, pero David no volverá a confiar tan fácilmente en su mujer, y le pide una prueba de ADN para certificar que ese hijo que espera es suyo.

Y, por otro lado, David decide enfrentarse a Octavio de una vez por todas. “Quiero jubilarte”, le hace saber David tras la trampa que le ha tendido y en la que su padre ha caído de lleno.

