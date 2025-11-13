Avance | A las 22.50 horas
“Quiero jubilarte”: Octavio Oramas, a punto de perderlo todo, esta noche en La Encrucijada
Cuando el empresario pensaba que lo tenía todo bajo control, un complot inesperado lo pondrá en una situación límite.
Publicidad
David estuvo a punto de cometer un grave error, pero la rápida intervención de Amanda le salvó la vida. Fuera de peligro, el hijo de Octavio ya no le tiene miedo a nada, y no está dispuesto a dejar que vuelvan a mangonearlo.
Por un lado, Patricia quiere volver a intentarlo con él. Está embarazada de verdad, lo que siempre habían soñado, pero David no volverá a confiar tan fácilmente en su mujer, y le pide una prueba de ADN para certificar que ese hijo que espera es suyo.
Y, por otro lado, David decide enfrentarse a Octavio de una vez por todas. “Quiero jubilarte”, le hace saber David tras la trampa que le ha tendido y en la que su padre ha caído de lleno.
Esta noche, a las 22.50 horas, te esperan dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!
Publicidad