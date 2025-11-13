Antena 3 LogoAntena3
“Quiero jubilarte”: Octavio Oramas, a punto de perderlo todo, esta noche en La Encrucijada

Cuando el empresario pensaba que lo tenía todo bajo control, un complot inesperado lo pondrá en una situación límite.

Julián López
David estuvo a punto de cometer un grave error, pero la rápida intervención de Amanda le salvó la vida. Fuera de peligro, el hijo de Octavio ya no le tiene miedo a nada, y no está dispuesto a dejar que vuelvan a mangonearlo.

David intenta quitarse la vida y envía una carta de despedida a su padre: “Se me hace insoportable continuar”

Por un lado, Patricia quiere volver a intentarlo con él. Está embarazada de verdad, lo que siempre habían soñado, pero David no volverá a confiar tan fácilmente en su mujer, y le pide una prueba de ADN para certificar que ese hijo que espera es suyo.

Y, por otro lado, David decide enfrentarse a Octavio de una vez por todas. “Quiero jubilarte”, le hace saber David tras la trampa que le ha tendido y en la que su padre ha caído de lleno.

Esta noche, a las 22.50 horas, te esperan dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

César recibe la peor noticia posible: ¡Octavio queda libre de la cárcel!

Series

“Quiero jubilarte”: Octavio Oramas, a punto de perderlo todo, esta noche en La Encrucijada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le confiesa a Marta que le da pena que ella no haya aceptado el puesto

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le confesará a Marta que ella era su candidata para la dirección

Capítulo 435 de Sueños de libertad; 12 de noviembre: Gabriel rechaza convertirse en director de Perfumerías Brossard de la Reina

Capítulo 435 de Sueños de libertad; 12 de noviembre: Gabriel rechaza convertirse en director de Perfumerías Brossard de la Reina

Cloe
Capítulo 435

Brossard nombra a Gabriel nuevo director de la fábrica, pero él rechaza: "No soy la persona idónea para el cargo"

Luz
Capítulo 435

Luz le da la noticia a Begoña: los franceses no quieren que siga trabajando en el dispensario

Julia
Capítulo 435

Julia acepta ilusionada que la adopten Begoña y Gabriel: "¡Llevo tanto tiempo deseando tener un hermano!"

De primeras, la niña no entiende muy bien lo que le dice Begoña, pero cuando se lo explica mejor, muy emocionada, dice que sí.

Begoña
Capítulo 435

Damián accede a que Begoña y Gabriel adopten a la niña... ¡si ella está de acuerdo!

El patriarca le da luz verde a Begoña para adoptar a la pequeña, con la única condición de que sea la propia niña quien dé el visto bueno.

“David no puede perdonar eso”: Antonio Velázquez analiza su relación con Julia y Patricia en La Encrucijada

“David no puede perdonar eso”: Antonio Velázquez analiza su relación con Julia y Patricia en La Encrucijada

Harun subestima a Bahar y se equivoca: la doctora resurge más fuerte que nunca

Harun subestima a Bahar y se equivoca: la doctora resurge más fuerte que nunca

Carlota Baró es Renata en Las hijas de la criada: “Trata de sobrevivir a toda costa”

Carlota Baró es Renata en Las hijas de la criada: “Trata de sobrevivir a toda costa”

