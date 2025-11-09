Semana decisiva para el juicio contra Álvaro García Ortiz

El juicio al fiscal general encara su recta final con el plato fuerte de su testimonio. Álvaro García Ortiz declarará en el Tribunal Supremo acusado de un delito de revelación de secretos.

Recordemos que el fiscal está acusado por la supuesta filtración a medios de comunicación, de un correo electrónico entre la Fiscalía y el abogado del empresario (González Amador), en el contexto de una investigación por fraude fiscal.

El juicio comenzó el pasado lunes, y se alargará hasta este jueves, 13 de noviembre. Son seis jornadas intensivas, en las que declararán más de 40 testigos en el Tribunal Supremo, en sesiones tanto por la mañana como por la tarde.

Este juicio histórico ya ha alcanzado el ecuador de sesiones, y los magistrados ya han escuchado a varios fiscales, periodistas, políticos y a la pareja de Ayuso. Aunque esas declaraciones todavía no han logrado probar quién filtró el correo.

El juicio se reanuda el martes

Tras varios días de receso en el juicio, el Tribunal Supremo reanudará el martes la vista oral contra el fiscal general, con la declaración de seis periodistas, dos fiscales y el decano del colegio de abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón.

El miércoles, día decisivo para el fiscal

Las declaraciones terminarán el miércoles 12 de noviembre, con la explicación de los agentes de la UCO que intervinieron en los registros, y los técnicos que hicieron los volcados de los dispositivos, tanto del despacho del Fiscal General, como de otros implicados. La última declaración será la de Álvaro García Ortiz, tal y como había pedido su defensa.

Está previsto que el juicio finalice el jueves, cuando la sala señale visto para sentencia tras atender los informes de las partes y el turno de última palabra si García Ortiz hace uso de él. El fiscal general podría enfrentarse a una posible pena de 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y una multa económica superior a los 400.000 euros.

Se trata de la primera vez que un fiscal general es juzgado por revelación de secretos, y lo hace mientras sigue ejerciendo sus funciones, porque así lo determina el juez, Ángel Hurtado.

Pedro Sánchez defiende la inocencia del fiscal

Este domingo el diario El País ha publicado una entrevista con Pedro Sánchez, en la que el presidente del Gobierno defiende la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "El Gobierno continúa creyendo en su inocencia, y más aún tras todo lo visto. Insisto, creemos en su inocencia y, tras lo escuchado y visto esta semana, más aún", ha confesado.

Además, el Presidente del Gobierno ha asegurado que la verdad "se acabará imponiendo" y señala que esa verdad es que "el fiscal general del Estado es inocente".

El mismo día en el que el fiscal General del Estado declare, también será el turno de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso. Lo hará para discutir los resultados de sus recientes cumbres internacionales, y para dar explicaciones sobre la corrupción que rodea a su partido y a su familia.

Será a primera hora del miércoles, cuando el presidente del Gobierno explique cómo está la situación entre el Ejecutivo y Junts, tras la ruptura de la formación nacionalista.

