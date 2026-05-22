¡María pierde 3.350 euros por equivocarse en una letra en La ruleta de la suerte!

Cuando pensaba que ya lo tenía en sus manos, el sueño de María se ha desvanecido en un segundo.

La del atril azul ha tenido mucha suerte al caer en el gajo de los mil euros, pero la euforia inicial ha durado poco porque con tanto dinero acumulado ha decidido resolver.

Probablemente le hayan pasado factura los nervios ante tal cantidad, porque al resolver se ha equivocado en una letra que además había levantado ella misma segundos antes.

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