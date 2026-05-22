Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 22 de mayo

¡María pierde 3.350 euros por equivocarse en una letra en La ruleta de la suerte!

La concursante del atril azul ha tenido la suerte de caer en el gajo de los mil euros, y la desgracia de equivocarse al resolver.

¡María pierde 3.350 euros por equivocarse en una letra en La ruleta de la suerte!

Publicidad

Cuando pensaba que ya lo tenía en sus manos, el sueño de María se ha desvanecido en un segundo.

La del atril azul ha tenido mucha suerte al caer en el gajo de los mil euros, pero la euforia inicial ha durado poco porque con tanto dinero acumulado ha decidido resolver.

Probablemente le hayan pasado factura los nervios ante tal cantidad, porque al resolver se ha equivocado en una letra que además había levantado ella misma segundos antes.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Sara Carbonero

Susanna Griso elogia la sinceridad de Sara Carbonero tras su pérdida: "Nunca voy a estar bien"

María Parrado

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a María Parrado, artista desde la cuna

María corta por la tangente: pasa de arriesgar y busca zona segura en La ruleta de la suerte

María corta por la tangente: pasa de arriesgar y busca zona segura en La ruleta de la suerte

Crimen de Figueres.
Crimen de Figueres

Antes de ser asesinada por su pareja la víctima de Figueres acudió al centro de salud a recoger un parte de lesiones de su agresor

¡María pierde 3.350 euros por equivocarse en una letra en La ruleta de la suerte!
Mejores momentos | 22 de mayo

¡María pierde 3.350 euros por equivocarse en una letra en La ruleta de la suerte!

Esperanza Aguirre
CRISIS ZAPATERO

Esperanza Aguirre, atónita por el poder de Zapatero: "Pedro Sánchez tiene que explicar esta cosa tan rara"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid analiza el papel de Zapatero en la trama que investiga a Audiencia Nacional en la que ha sido imputado. Además Aguirre ha repasado las irregularidades del rescate a la compañía Plus Ultra.

Sigue la sexta gala de Tu cara me suena en directo
¡No te la pierdas!

Sigue la sexta gala de Tu cara me suena en directo: besos, confesiones y números de infarto

Los nueve concursantes de esta edición volverán a sorprendernos esta noche con actuaciones que no dejarán indiferente a nadie.

Crema agria con guisantes y xixas

Crema agria con guisantes y xixas, de Joseba Arguiñano: una receta para cuidar tu corazón y tu salud digestiva

Presa ibérica con boniato, de Karlos Arguiñano: "Una carne jugosa, rica y fácil de hacer"

Presa ibérica con boniato, de Karlos Arguiñano: "Una carne jugosa, rica y fácil de hacer"

Anasagasti en Espejo Público.

Iñaki Anasagasti plantea dos salidas para resolver la "agonía" del Gobierno: una moción de censura o adelanto electoral

Publicidad