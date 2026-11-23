Azra había puesto todas sus esperanzas en el pendrive que Ebru le había dado. Creía que su contenido podría ayudarla a conseguir el divorcio y alejarse de Cihan, pero su marido se ha adelantado. Cuando ha intentado utilizarlo, se ha encontrado con que estaba vacío.

Ha sido el propio Cihan quien le ha explicado lo ocurrido. Se había arrepentido de entregarle a Ebru algo tan valioso y había decidido recuperarlo. Azra se ha quedado destrozada al pensar que todo era una trampa.

Pero su marido no se ha conformado con quitarle el pendrive. También le ha exigido que hable con Ebru y le diga que nunca va a divorciarse. No quiere que su matrimonio termine y está dispuesto a hacer lo que sea para impedirlo.

Después, ha encerrado a Azra en el armario para castigarla. La joven, que había empezado a creer que podría recuperar su libertad, ha vuelto a comprobar hasta dónde es capaz de llegar para retenerla. ¿Conseguirá Azra encontrar otra manera de alejarse de Cihan?