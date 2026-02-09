Antena3
Mejores Momentos | 9 de febrero de 2026

¡Mónica resuelve el panel exprés en el último segundo!

La concursante del atril amarillo ha demostrado su confianza levantando la casilla exprés con el panel a la mitad.

Adrián Moreno
Pese a no tener claro el panel, Mónica ha decidido jugar el exprés con total seguridad de que lo iba a resolver. En cuarenta y cinco segundos ha sacado las consonantes que la han permitido encontrar la respuesta.

Mónica estaba tan centrada en descubrir las consonantes que no escuchaba el consejo del público y de sus compañeros, que la instaban a resolver el panel, ya que el tiempo del cronómetro se agotaba.

En el último segundo ha logrado resolver un panel que Jorge Fernández ha dado por válido y Mónica, ha conseguido sumar 350€ en su marcador.

