Gonzalo Miró, muy afectado después de visionar las imágenes de extrema violencia que censuran las redes sociales

Espejo Público ha puesto a prueba la templanza del colaborador Gonzalo Miró. Gonzalo ha visionado imágenes de asesinatos, agresiones sexuales, pornografía, o suicidios. Se trata de imágenes de violencia extrema que cada día tienen que visionar los moderadores de contenido en redes sociales para que estas secuencias llenas de crudeza no lleguen a los usuarios.

Visiblemente consternado después de ver las imágenes Gonzalo confesaba que si ese fuera su trabajo: "Tendría un punto de vista de la vida bastante distinto del que tengo ahora. Si te acostumbras a ver imágenes de ese tipo necesitas apoyo psicológico y si no lo necesitas es porque te has acostumbrado demasiado a algo que no es habitual".

"El 25% de la empresa de moderadores de contenido se encuentra de baja"

La jornada laboral de estos trabajadores puede comenzar encendiendo el ordenador y viendo a alguien decapitar a otra persona. El día a día continúa pasando las horas visionando pedofilia o zofilia o incluso suicidios en directo evitando que estas imágenes lleguen a los demás.

Las imágenes han sido previamente denunciadas por otros usuarios. Estos empleados se enfrentan a contenido salvaje a diario y esa exposición tiene un precio: el 25% de la empresa que realiza ese servicio esta de baja. Afirman que al estrés que supone contemplar estas escenas se le suman malos horarios, condiciones precarias y nulo apoyo psicológico.

Esas cicatrices atormentan a quienes tienen de por vida esas imágenes guardadas en la retina.