Detenido un hombre por difundir en directo las agresiones sexuales que realizaba a su hija menor de edad
El detenido difundía las agresiones sexuales en directo a cambio de monedas virtuales con las que conseguía obsequios de una plataforma o mejor posicionamiento.
La alerta emitida por un ciudadano ha permitido detener a un hombre que difundía en directo las agresiones sexuales que él mismo practicaba a su hija menor de edad. La Policía tiene un mail habilitado para denunciar delitos de pornografía y fue a través de este canal donde recibieron el aviso.
El detenido difundía tales imágenes a cambio de monedas virtuales con las que aumentaba su popularidad y adquiría productos que se ofertaban en el canal de difusión. Captaba a los interesados con fotos de su hija en una cama. Posteriormente en otra aplicación difundía en directo las agresiones que él mismo cometía sobre la niña.
Las monedas virtuales que obtenía como contraprestación por la conexión de estos pedófilos consistía en obtener monedas virtuales canjeables en la propia web por regalos o mejora de posicionamiento.
El detenido residía en Madrid y tras ser identificado fue detenido en diciembre. En ese momento se practicó también un registro a su domicilio en el que se intervinieron dos teléfonos móviles donde se encontró gran cantidad de material pornográfico.
Una vez pasó a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual, se decretó su inmediato ingreso en prisión.
