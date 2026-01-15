Antena3
El padre de los pedófilos que aterran un municipio de Madrid les defiende: "Es parte de su problema"

Padres aterrados por la presencia de dos hermanos acusados de pederastas. Su progenitor niega las acusaciones mientras los vecinos les califican de "muy peligrosos". La Fiscalía de Venezuela les busca por "atacar a niños", y aquí hacen y publican fotos en sus redes, que ellos mismos hacen, de menores en piscinas e incluso del interior del colegio

Padre presuntos pedófilos

Andrés Pantoja
Al mostrar las fotografías de los hermanos Francisco y Rebeca García, todos en San Fernando de Henares, Madrid, saben perfectamente quienes son.

"Da miedo"

Les temen, ya han protagonizado hechos escalofriantes hace tiempo.

"Dos personas muy peligrosas", dice un padre; "Unos pederastas que vienen de Venezuela", afirma otra madre. Ella afirma que hay niños que no quieren salir de casa por miedo a estos dos hermanos tras haber sido fotografiados.

Otro vecino asegura que cuentan con una orden de extradición del gobierno venezolano "por difundir material pornográfico infantil". Sus actos no habrían quedado en el país caribeño sino que aquí los vecinos les acusan de hacer fotografías a niños"con poca ropa". Rondan al menos un colegio de la localidad e incluso se habrían colado en el centro para realizar varias fotografías de los alumnos: "Entran hasta dentro del propio recinto".

"Ayer por ejemplo me avisaron que había una persona cerca del colegio de mi hijo, masturbándose (...) Ver a alguien con los rasgos de esta persona da miedo", declaraba una madre que ocultaba prefería ocultarse lo máximo posible.

"Mi hijo está en su perfil semidesnudo"

El pasado verano los habitantes de una comunidad de vecinos dieron la voz de alarma al ver imágenes de sus hijos en la piscina y alrededores, subidas a redes sociales de estos individuos: "En nuestra propia piscina, desnudos, vestidos, por la calles, colegios, guarderías, en todas partes".

Solo quieren una cosa: "Que se larguen", "Que se vayan de aquí".

"Tiene un trastorno obsesivo"

Espejo Público ha localizado al padre de ambos, que ha atendido a las preguntas del programa. Excusa a su hijo cuando asegura que "no solo toma fotos de personas", sin embargo considera fuera de los normal "que nadie fotografíe a niños sin el consentimiento de sus padres".

Respecto a los vecinos que aseguran haberle visto masturbándose en las proximidades de un centro educativo, el padre no da credibilidad a esos testimonios, que además pone en duda por no existir, que el sepa, denuncia de ello.

El padre de Rebeca y Francisco afirma que "desde siempre" han reclamado a su hijo que no haga esas fotos "y lo ha seguido haciendo", hecho que asocia al trastorno obsesivo compulsivo de tomar fotografías, por el que desvelaba que está recibiendo tratamiento psiquiátrico. Atribuye a "parte de su problema" la reincidencia de su hijo con las instantáneas de menores.

Rafa, nombre ficticio del padre de ambos, rechaza rotundamente las acusaciones de pedofilia que penden sobre ellos y responsabiliza al fiscal general de la República de Venezuela de esa atribución, injusta a sus ojos, igual que el encarcelamiento de "miles de personas" en su país: "Ese mismo desgraciado les puso ese delito en el perfil".

