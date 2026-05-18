Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones 2

Esta talent protagoniza un mágico dúo de ‘Carita triste’ con Ana Mena: “Para mi abuelito, que está en el cielo”

Lucía Arias ya es talent de Antonio Orozco en La Voz Kids; sin embargo, antes de despedirse, ha protagonizado un emotivo dúo con Ana Mena.

Ana Mena, coach de La Voz Kids

Esta talent protagoniza un mágico dúo de ‘Carita triste’ con Ana Mena: “Para mi abuelito, que está en el cielo”

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

La actuación de Lucía Arias en su adición de La Voz Kids ha sido para recordar. Ha puesto voz a 'Confieso' de Kany García y, de no ser por el bloqueo de Antonio Orozco a Ana Mena, se habría llevado el pleno de los coaches.

Finalmente, la joven ha decidido irse al equipo del propio Orozco. Ahora bien, antes de terminar su primer paso por el escenario, tenía una petición muy especial para Ana.

Lucía quería cantar con ella ‘Carita triste’. Una canción que no ha dudado en dedicar a su “abuelito, que está en el cielo”. Un bonito gesto que ha tenido mientras su abuela, tras las cámaras, veía sin apenas lograr contener la emoción.

Ambas han empezado a entonar el tema para Eduardo, mientras en el plató se hacía el silencio más absoluto. Todos escuchaban a las dos artistas, la prometedora y la consolidada, hasta que han aplaudido al unísono. Un emotivo dúo que ya tiene su hueco en la historia de La Voz Kids.

Revive este hermoso momento dando play al vídeo de arriba.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

La segunda gala de La Voz Kids llega con más talento que nunca: “Sé que sueñan con esto”

La segunda gala de La Voz Kids llega con más talento que nunca: “Sé que sueñan con esto”

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Pilar Vidal

¿Fueron Juan Carlos I y doña Sofía a terapia de pareja?: Pilar Vidal desvela la respuesta del entorno del rey emérito

Matías de Paula

El cantaor Matías de Paula, ¿asesinado por celos?: "Él no ha tenido nada que ver con la exmujer de este señor"

Madre de una de las agresoras de Lleida

La madre de una de las agresoras de la paliza entre menores de Lleida pide perdón: "Me da vergüenza ajena"

Ana Milán tiene una relación muy especial con Momia: “con ella me iría a una isla desierta”
Con qué máscara…

Ana Milán tiene una relación muy especial con Momia: “con ella me iría a una isla desierta”

Boris Izaguirre desvela cuáles son sus máscaras favoritas: “Con pizza me iría de fiesta”
Con qué máscara…

Boris Izaguirre desvela cuáles son sus máscaras favoritas: “Con pizza me iría de fiesta”

Ana Mena, coach de La Voz Kids
Mejores momentos | Audiciones 2

Esta talent protagoniza un mágico dúo de ‘Carita triste’ con Ana Mena: “Para mi abuelito, que está en el cielo”

Lucía Arias ya es talent de Antonio Orozco en La Voz Kids; sin embargo, antes de despedirse, ha protagonizado un emotivo dúo con Ana Mena.

Alba gana 8.200 euros al resolver el Panel Final de La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 18 de mayo

Alba gana 8.200 euros al resolver el Panel Final de La ruleta de la suerte

¡Qué manera de triunfar! Alba ha arrasado en su paso por La ruleta de la suerte.

Javier Bardem afirma venir de un país machista.

¿Es España un país machista, según ha afirmado Bardem?: "Me parece un retrato vanidoso"

Manu Tenorio

Manu Tenorio se sincera sobre la crisis personal que ha atravesado, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Alba resuelve por 4.050 euros al multiplicar con el gajo de mil

Alba resuelve por 4.050 euros al multiplicar con el gajo de mil

Publicidad