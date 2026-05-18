Esta talent protagoniza un mágico dúo de ‘Carita triste’ con Ana Mena: “Para mi abuelito, que está en el cielo”
Lucía Arias ya es talent de Antonio Orozco en La Voz Kids; sin embargo, antes de despedirse, ha protagonizado un emotivo dúo con Ana Mena.
La actuación de Lucía Arias en su adición de La Voz Kids ha sido para recordar. Ha puesto voz a 'Confieso' de Kany García y, de no ser por el bloqueo de Antonio Orozco a Ana Mena, se habría llevado el pleno de los coaches.
Finalmente, la joven ha decidido irse al equipo del propio Orozco. Ahora bien, antes de terminar su primer paso por el escenario, tenía una petición muy especial para Ana.
Lucía quería cantar con ella ‘Carita triste’. Una canción que no ha dudado en dedicar a su “abuelito, que está en el cielo”. Un bonito gesto que ha tenido mientras su abuela, tras las cámaras, veía sin apenas lograr contener la emoción.
Ambas han empezado a entonar el tema para Eduardo, mientras en el plató se hacía el silencio más absoluto. Todos escuchaban a las dos artistas, la prometedora y la consolidada, hasta que han aplaudido al unísono. Un emotivo dúo que ya tiene su hueco en la historia de La Voz Kids.
