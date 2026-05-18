Ana Milán tiene una relación muy especial con Momia: “con ella me iría a una isla desierta”

Ana Milán tiene una máscara favorita en el programa y así nos lo hace ver en esta entrevista. Momia es su elegida para irse con ella a una isla desierta y hasta para acompañarla en una película de miedo.

La actriz elige a diferentes máscaras para varias situaciones, pero su gusto está muy marcado y así nos lo hace ver. Ana Milán tiene mucha afinidad con Momia: “me va a denunciar por acoso”.

La investigadora nos ha desvelado quien es su máscara favorita en esta entrevista y a cuáles elegiría como acompañante en diferentes situaciones. ¡Dale play al vídeo de arriba!