Con qué máscara…
Ana Milán tiene una relación muy especial con Momia: “con ella me iría a una isla desierta”
La actriz tiene mucha afinidad con Momia, desde ver una peli de miedo, hasta irse a la playa con ella.
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Ana Milán tiene una máscara favorita en el programa y así nos lo hace ver en esta entrevista. Momia es su elegida para irse con ella a una isla desierta y hasta para acompañarla en una película de miedo.
La actriz elige a diferentes máscaras para varias situaciones, pero su gusto está muy marcado y así nos lo hace ver. Ana Milán tiene mucha afinidad con Momia: “me va a denunciar por acoso”.
La investigadora nos ha desvelado quien es su máscara favorita en esta entrevista y a cuáles elegiría como acompañante en diferentes situaciones. ¡Dale play al vídeo de arriba!
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