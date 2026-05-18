Boris Izaguirre desvela cuáles son sus máscaras favoritas: “Con pizza me iría de fiesta”

Boris Izaguirre nos desvela cuáles son sus máscaras favoritas para según que situaciones. El periodista ha ido creando más afinidad con ciertas máscaras a lo largo de su paso como investigador en el programa Mask Singer, y así nos lo hace ver en esta entrevista.

Boris nos cuenta con qué máscaras se iría a la playa o incluso de compras. Además, asegura que de fiesta se iría con pizza: “la veo muy simpática y alocada”.

El investigador se confiesa y muestra su lado más amistoso con las diferentes máscaras del programa en esta entrevista. ¡No te la pierdas!