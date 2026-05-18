Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Con qué máscara…

Boris Izaguirre desvela cuáles son sus máscaras favoritas: “Con pizza me iría de fiesta”

El investigador nos cuenta con qué máscaras le gustaría estar en diferentes situaciones.

Boris Izaguirre desvela cuáles son sus máscaras favoritas: “Con pizza me iría de fiesta”

Publicidad

Ismael Jiménez
Publicado:

Boris Izaguirre nos desvela cuáles son sus máscaras favoritas para según que situaciones. El periodista ha ido creando más afinidad con ciertas máscaras a lo largo de su paso como investigador en el programa Mask Singer, y así nos lo hace ver en esta entrevista.

Boris nos cuenta con qué máscaras se iría a la playa o incluso de compras. Además, asegura que de fiesta se iría con pizza: “la veo muy simpática y alocada”.

El investigador se confiesa y muestra su lado más amistoso con las diferentes máscaras del programa en esta entrevista. ¡No te la pierdas!

Begoña Villacís, Chihuahua en Mask Singer

Begoña Villacís muestra su lado más "rockero" y revela lo mucho que le enfada la "deshonestidad"

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Matías de Paula

El cantaor Matías de Paula, ¿asesinado por celos?: "Él no ha tenido nada que ver con la exmujer de este señor"

Madre de una de las agresoras de Lleida

La madre de una de las agresoras de la paliza entre menores de Lleida pide perdón: "Me da vergüenza ajena"

Ana Milán tiene una relación muy especial con Momia: “con ella me iría a una isla desierta”

Ana Milán tiene una relación muy especial con Momia: “con ella me iría a una isla desierta”

Boris Izaguirre desvela cuáles son sus máscaras favoritas: “Con pizza me iría de fiesta”
Con qué máscara…

Boris Izaguirre desvela cuáles son sus máscaras favoritas: “Con pizza me iría de fiesta”

Ana Mena, coach de La Voz Kids
Mejores momentos | Audiciones 2

Esta talent protagoniza un mágico dúo de ‘Carita triste’ con Ana Mena: “Para mi abuelito, que está en el cielo”

Alba gana 8.200 euros al resolver el Panel Final de La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 18 de mayo

Alba gana 8.200 euros al resolver el Panel Final de La ruleta de la suerte

¡Qué manera de triunfar! Alba ha arrasado en su paso por La ruleta de la suerte.

Javier Bardem afirma venir de un país machista.
Machismo

¿Es España un país machista, según ha afirmado Bardem?: "Me parece un retrato vanidoso"

Durante una rueda de prensa del Festival de Cannes, Bardem habló de la masculinidad tóxica y de los asesinatos machistas que existen y aseguró venir de un país machista. Unas palabras que han despertado reacciones entre los colaboradores: hay quienes le aplauden y otros le condenan.

Manu Tenorio

Manu Tenorio se sincera sobre la crisis personal que ha atravesado, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Alba resuelve por 4.050 euros al multiplicar con el gajo de mil

Alba resuelve por 4.050 euros al multiplicar con el gajo de mil

Crisis Vivivenda

Soy treintañera, gano 2.000 y estoy condenada a alquilar: “Comprar piso es Imposible ¿Quién puede pagar la entrada?”

Publicidad