Con qué máscara…
Boris Izaguirre desvela cuáles son sus máscaras favoritas: “Con pizza me iría de fiesta”
El investigador nos cuenta con qué máscaras le gustaría estar en diferentes situaciones.
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Boris Izaguirre nos desvela cuáles son sus máscaras favoritas para según que situaciones. El periodista ha ido creando más afinidad con ciertas máscaras a lo largo de su paso como investigador en el programa Mask Singer, y así nos lo hace ver en esta entrevista.
Boris nos cuenta con qué máscaras se iría a la playa o incluso de compras. Además, asegura que de fiesta se iría con pizza: “la veo muy simpática y alocada”.
El investigador se confiesa y muestra su lado más amistoso con las diferentes máscaras del programa en esta entrevista. ¡No te la pierdas!
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