La madre de una de las agresoras de la paliza entre menores de Lleida pide perdón: "Me da vergüenza ajena"

El acoso escolar ha traspasado los patios de colegio y se ha trasladado a las redes. Cada vez más menores graban agresiones a otros compañeros del centro y las difunden por internet. Es lo que ha hecho la hija de Verónica, una menor de Lleida que ha protagonizado una brutal paliza a otra joven de 14 años.

Verónica, la madre de la agresora, ha elegido alzar la voz. Avergonzada ante los hechos, ha querido pedir perdón a la víctima y a su familia públicamente, condenando el acoso escolar.

"Como madre, me da vergüenza ajena", confiesa Verónica, "no sabía ni que había un vídeo". Entre lágrimas, no solo condena públicamente lo que ha hecho su hija, sino que también denuncia a quienes lo grabaron, lo incitaron o no hicieron nada por pararlo.

Según nos cuenta Verónica, su hija tiene un expediente abierto por acoso e incluso una denuncia filio-parental tras sufrir una agresión por parte de la menor. "He sido yo la que ha ido a servicios sociales pidiendo ayuda, pero no me hacen caso, me dicen que esto va poco a poco", señala.

El auge de las redes sociales ha provocado que el acoso escolar aumente y se extienda más allá de los centros. Sin embargo, hay quien, como Verónica, lo condena incluso cuando nace dentro de su propia familia.

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