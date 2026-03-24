El enfado de Carmen Ro con Cristóbal Soria sobre la etarra Anboto: "¡No pongas en mi boca palabras que no he dicho!"

Impotencia entre las víctimas e impotencia entre el PP. La exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', podrá salir de prisión entre semana desde el pasado lunes.

La que fue jefa de la banda terrorista ETA saldrá de prisión después de que el Departamento de Justicia del Gobierno vasco le haya concedido la aplicación del artículo 100.2 del reglamento de prisiones.

De esta manera, Anboto se ha beneficiado de la misma medida penitenciaria de la que se benefició Txeroki, quien salió el pasado mes de febrero de la prisión de Matutene en régimen de semilibertad.

En concreto, Anboto estaba condenada a 647 años de prisión y fue ella la que ordenó el asesinato del rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997.

Esta noticia ha generado un gran revuelto también entre los grupos políticos. En concreto, el PP ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "utilizar" la política penitenciaria como instrumento político con el fin de continuar en el poder. Asimismo, acusan al presidente de practicar una "corrupción moral" tras su acuerdo con Bildu.

Mariló Montero: "El País Vasco va a estar gobernado por ETA"

Ese revuelo también se ha percibido en el plató de Más Espejo tras conocer la noticia. Para una de las colaboradoras, Mariló Montero, "es una vergüenza que salga de prisión aclamada" y considera que el "País Vasco va a estar gobernado por ETA", ya que "ahora mismo está teniendo unos resultados electorales muy preocupantes" y ya se "ha visto cómo ha subido la participación de los menores de 30 años en votar a EHBildu".

Por otro lado, Carmen apela "a la verdad": "ETA ya no existe y si no existe, no puede gobernar ni el País Vasco ni nada". Asimismo, detalla que "Anboto no va a gobernar el País Vasco y ahora se ve beneficiada de una ley que en teoría estaba hecha para unos presos que tenían una enfermedad". Además, detalla que a ella la "indigna tanto" esta situación como a Mariló.

Cristóbal Soria a Carmen Ro: "Si lo que quieres es recoger cable, dilo"

Por otro lado, Cristóbal Soria detalla que "Anboto no ha salido por una circunstancia" y pide que a esa supuesta circunstancia se la "ponga nombre y apellido": "Ha salido por una negociación política que es una vergüenza nacional".

Tras estas declaraciones, Carmen le pide que no ponga en su "boca" cosas que no ha dicho y Cristóbal prosigue asegurando que "si lo que quieres es recoger cable, dilo". Asimismo, Soria ha afirmado que un "terrorista es un asesino, sin circunstancias".

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