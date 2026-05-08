La mujer de Leandro murió por un antibiótico al que era alérgica: "Les avisamos de que no se lo pusieran y nos nos hicieron caso"

María Antonia era alérgica a la amoxicilina. Su primera reacción alérgica se dio hace 20 años, aunque en mayo de 2025, las pruebas de alergia dieron negativo.

Pese a todo, cuando María Antonia sufrió una infección e ingresó en el hospital, su familia insistió en que esta era alérgica al antibiótico. Algo que los enfermeros decidieron ignorar, administrándole amoxicilina.

En apenas 3 segundos, María Antonia sufría una parada cardiorrespiratoria, que llegaba seguida de otra de 15 minutos. Unos episodios que tan solo eran la antesala del peor de los finales, ya que María Antonia fallecía al día siguiente.

"Como la prueba que le hicieron decía que no era alérgica, dio igual lo que les dijimos", afirma Leandro, su marido, "no nos hicieron caso".

Hoy, la familia de María Antonia denuncia que murió por una negligencia médica, ya que desde el primer momento advirtieron de su alergia. ¿Lograrán hacer justicia por su muerte?