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Reactivan la búsqueda de Rosalía Cáceres sin éxito: "Creemos que la investigación tienen que ir por la vía judicial"

Tras más de seis años desaparecida, la Guardia Civil, junto a voluntarios, ha hecho una nueva batida para buscar a Rosalía Cáceres. Sin embargo, no ha habido rastro de nuevas pistas.

Rosalía

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Rosalía Cáceres, una mujer de 75 años de Bohonal de Ibor (Cáceres), desaparecía en mayo de 2020. Un caso que terminó archivándose como una desaparición voluntaria por falta de pruebas que apuntaran a terceras personas, algo que no termina de convencer a la familia.

Desaparecida

Tras reabrirse el caso de Francisca Cadenas, con la cual guarda bastantes similitudes, la familia de Rosalía ha pedido que se ponga el foco en su desaparición. Y aunque no ha sido la UCO la que ha retomado la búsqueda, la Guardia Civil ha decidido hacer una nueva batida en busca de pistas del paradero de Rosalía.

Pese a que no han encontrado nuevos indicios, la Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis. Mientras, la familia pide justicia y continúa llamando a la UCO para que investigue el caso.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Salvador Serrano, el yerno de Rosalía, que insiste en que no se deje de investigar. "Creemos que no se perdió, no tuvo ningún accidente en el campo, pudo intervenir otra persona", afirma.

Según nos cuenta, no esperaban encontrar nada en la batida, por lo que esperan que la investigación vaya por la vía judicial. ¿Lograrán justicia para Rosalía Cáceres?

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