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Kasem, pasajero a bordo del crucero del brote de hantavirus: "Nadie presenta síntomas y esperemos que así siga"

Los pasajeros del MV Hondius sin síntomas de hantavirus ya están camino a Canarias. Mientras, dos nuevos casos sospechosos amenazan nuestro país.

Kasem

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El MV Hondius ya está rumbo a Canarias. Tras evacuar a los pasajeros con síntomas, el resto llegará el domingo a nuestro a país, donde los 14 españoles serán trasladados a Madrid.

Sin embargo, fuera del buque también se difunde el virus. Existen nuevos sospechosos por todo el mundo y, ahora, en nuestro país, concretamente en Alicante.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablado con Kasem, uno de los pasajeros que ahora mismo viaja a bordo del MV Hondius. Este lanza un mensaje de calma y asegura que en el barco están tranquilos: "Todos mantienen el ánimo alto".

"Nadie presenta síntomas y esperemos que así siga", afirma. Según cuenta, tienen especialistas con ellos, lo cual les transmite mucha seguridad, así como las recomendaciones sanitarias que han recibido, como el uso de mascarilla o la distancia entre pasajeros.

Salir de Cabo Verde hacia Canarias ha sido un alivio para Kasem y el resto de pasajeros, que cuentan con Wi-Fi y la libertad de publicar cualquier contenido. Sin embargo, Kasem advierte que no es una situación fácil y prefieren que se respete su privacidad.

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