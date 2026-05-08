Sanitaria del Hospital Gómez Ulla, que recibirá a los españoles del MV Hondius: "Estamos acostumbrados a este tipo de situaciones"

El hantavirus se extiende fuera del crucero MV Hondius. Ya existen casos por todo el mundo de posibles contagiados, principalmente personas que se bajaron antes del buque o que, como la azafata con síntomas en Ámsterdam, tuvieron contacto con alguno de los pasajeros enfermos.

Por su parte, los pasajeros sin síntomas del crucero continúan rumbo a Canarias, desde donde los 14 españoles serán trasladados en un avión medicalizado hasta Madrid. Una decisión que ha generado mucha incertidumbre entre los madrileños que viven cerca del Hospital Gómez Ulla.

Pese al miedo que reina en las calles, los sanitarios del Hospital Gómez Ulla llaman a la calma y aseguran que se llevarán a cabo protocolos estrictos y rigurosos que se utilizan con asiduidad. "No olvidemos que estamos acostumbrados a este tipo de situaciones", afirma Silvia Valcárcel, sanitaria del hospital.

Según nos cuenta, a partir del lunes, los españoles del MV Hondius estarán 42 días en aislamiento. "No van a ser ingresados en la última planta porque no presentan síntomas", señala, "en caso de que alguno tenga síntomas, sí será trasladado a la Unidad de Alto Aislamiento".

Silvia Valcárcel insiste en recordar la cualificación de los profesionales del Gómez Ulla: "Queremos trasladar tranquilidad, son protocolos que se manejan con asiduidad". Un mensaje que choca con las dudas y el temor que inunda las calles.