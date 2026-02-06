Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista exclusiva

La reflexión de Roberto Leal tras el histórico bote de Rosa: “Estudiando se puede llegar muy lejos”

El presentador de Pasapalabra se despide de Manu y Rosa, dos históricos concursantes que han cerrado su etapa en el programa.

Roberto Leal

Publicidad

Pablo, Sofía, Rafa, Óscar… y ahora Rosa. Pasapalabra ha entregado un nuevo bote, el más alto en la historia, que ha alcanzado los 2.716.000 euros y que se va para A Coruña.

El Rosco completo con el que Rosa Rodríguez ha ganado el bote de Pasapalabra

Ha sido una noche llena de emoción tras este histórico bote, un premio final que “podía pasar en cualquier momento”, según apunta Roberto Leal tras la euforia del bote.

El presentador de Pasapalabra es consciente de que el nivel y la calidad de Manu y Rosa hacía presagiar que, tarde o temprano, alguno de los dos completaría el Rosco pero, aún así, Roberto no tenía ningún pálpito de que caería esa noche.

“Cada vez que vivo un bote es un sueño”, ha señalado Roberto Leal, deseando que alguno de los dos se lleve el premio gordo, pero consciente también de que un bote significadespedirse de dos personas que llegaron como concursantes pero terminaron convirtiéndose en amigos y en familia.

Si la consecución del bote ya era emocionante de por sí, nadie pudo aguantar las lágrimas cuando entró la llamada de Irma, la madre de Rosa, para descubrir que su hija había ganado el bote de Pasapalabra, un momento en el que el concursante es más ser humano que nunca. “Los padres han estado muy volcados con ellos”, ha comentado Leal, destacando lo difícil que es ser concursante de Pasapalabra.

"Estudiando y siendo buenas personas, se puede llegar muy lejos"

Roberto Leal

Por último, Roberto Leal ha mandado un mensaje a Rosa y a Manu, a modo de despedida para unos concursantes que ya son historia de Pasapalabra: “Los dos habéis demostrado que estudiando y siendo buenas personas, se puede llegar muy lejos”, ha señalado el presentador, deseándoles lo mejor en su nueva etapa.

En el vídeo de arriba tienes todas las sensaciones de Roberto Leal tras esta noche histórica de bote, despidiéndose de manera muy cariñosa de Manu y Rosa, así como qué va a ser el programa tras su marcha… y también se acuerda de los anteriores ganadores del bote y de otros concursantes históricos. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

El único reproche de Roberto Leal a Manu y a Rosa en su despedida

El único reproche de Roberto Leal a Manu y a Rosa en su despedida: “Me habéis dado unas tardes...”

Antena 3» Programas» Pasapalabra

Publicidad

Programas

Roberto Leal

La reflexión de Roberto Leal tras el histórico bote de Rosa: “Estudiando se puede llegar muy lejos”

Susanna Griso

Susanna Griso responde a quienes la acusan de plagiar a la reina Letizia: "¡O la Reina me copia a mí!"

¿Quién es Rosa Rodríguez? Una rival gallega muy dulce contra Manu en Pasapalabra

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Rosa, la ganadora del mayor bote de Pasapalabra

Campeones Pasapalabra ok
PASAPALABRA

Dos campeones de Pasapalabra, cara a cara: Rosa y Óscar, más de 3 millones de euros en plató

3_Panel Final
Mejores Momentos | 6 de febrero

El frío se convierte en el “gran aliado” de Blanca para resolver el panel de la final

¿Existe la okupación?
¿EXISTE LA OKUPACIÓN?

Lara Hernández (Sumar): "Ante la inacción de las comunidades autónomas se ha abierto el falso debate de la okupación"

La okupación vuelve a encender el debate político y social. Lara Hernández, coordinadora de Sumar, ha asegurado que no se trata de un problema real en España, una afirmación que ha provocado un fuerte choque con colaboradores, datos inmobiliarios y el testimonio de una víctima que ha vivido la situación en primera persona.

2_Super Comodin
Mejores Momentos | 6 de febrero

Blanca resuelve un panel de 1.500€ gracias a la ayuda del super comodín

La psicóloga ha aprovechado la ventaja de la “doble letra” para doblar los 750€ que tenía en su marcador.

La ganadora del bote de Pasapalabra.

Rosa, ganadora del premio más alto de Pasapalabra: "Este concurso me sacó de un pozo"

La entrevista a Rosa nada más ganar el bote de Pasapalabra

La entrevista a Rosa nada más ganar el bote de Pasapalabra: "Estoy deseando vivir"

1_Gran Premio

Alberto consigue el 'gran premio', una consola valorada en 900€

Publicidad