La reflexión de Roberto Leal tras el histórico bote de Rosa: “Estudiando se puede llegar muy lejos”

Pablo, Sofía, Rafa, Óscar… y ahora Rosa. Pasapalabra ha entregado un nuevo bote, el más alto en la historia, que ha alcanzado los 2.716.000 euros y que se va para A Coruña.

Ha sido una noche llena de emoción tras este histórico bote, un premio final que “podía pasar en cualquier momento”, según apunta Roberto Leal tras la euforia del bote.

El presentador de Pasapalabra es consciente de que el nivel y la calidad de Manu y Rosa hacía presagiar que, tarde o temprano, alguno de los dos completaría el Rosco pero, aún así, Roberto no tenía ningún pálpito de que caería esa noche.

“Cada vez que vivo un bote es un sueño”, ha señalado Roberto Leal, deseando que alguno de los dos se lleve el premio gordo, pero consciente también de que un bote significadespedirse de dos personas que llegaron como concursantes pero terminaron convirtiéndose en amigos y en familia.

Si la consecución del bote ya era emocionante de por sí, nadie pudo aguantar las lágrimas cuando entró la llamada de Irma, la madre de Rosa, para descubrir que su hija había ganado el bote de Pasapalabra, un momento en el que el concursante es más ser humano que nunca. “Los padres han estado muy volcados con ellos”, ha comentado Leal, destacando lo difícil que es ser concursante de Pasapalabra.

"Estudiando y siendo buenas personas, se puede llegar muy lejos"

Por último, Roberto Leal ha mandado un mensaje a Rosa y a Manu, a modo de despedida para unos concursantes que ya son historia de Pasapalabra: “Los dos habéis demostrado que estudiando y siendo buenas personas, se puede llegar muy lejos”, ha señalado el presentador, deseándoles lo mejor en su nueva etapa.

En el vídeo de arriba tienes todas las sensaciones de Roberto Leal tras esta noche histórica de bote, despidiéndose de manera muy cariñosa de Manu y Rosa, así como qué va a ser el programa tras su marcha… y también se acuerda de los anteriores ganadores del bote y de otros concursantes históricos. ¡Dale al play y no te lo pierdas!