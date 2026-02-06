Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Cuánto dinero se lleva Hacienda del bote de Pasapalabra que ha ganado Rosa?

La coruñesa se alza con el mayor bote de la historia del programa. Aunque no será íntegro porque la Agencia Tributaria se lleva gran parte.

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar” Antena 3

Irene Rodríguez
Publicado:

Este jueves el duelo entre Manu y Rosa ha llegado a su fin. Tras 307 programas uno de ellos ha completado el rosco sin ningún fallo. Rosa ha ganado el mayor bote de la historia del concurso. Con un premio de 2.716.000 euros, es la nueva ganadora de Pasapalabra.

Ahora bien, el premio no es íntegro para Rosa porque hay otro ganador. Se trata de la Agencia Tributaria, aunque el dinero que se lleve dependerá también de la Comunidad Autónoma que resida, en este caso Galicia.

Según explica el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), los premios en metálico de los concursos de televisión se consideran ganancias patrimoniales y tributan en el IRPF dentro de la base general.

De entrada, sobre la cuantía se aplica una retención del 19%, ya que los premios que se ganan en televisión se les aplica esa retención, según establece el art 101.7

No obstante, también tiene que abonar gran parte con la Declaración de la Renta. En Galicia, de donde ella es natural, el tipo máximo de IRPF se sitúa en torno al 47%, por lo que del bote se le restaría una gran cantidad de dinero.

