El PP exige explicaciones a Sánchez sobre su relación con Koldo y el encuentro con Otegi para la moción de censura de 2018

Pedro Sánchez y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunieron en secreto con Arnaldo Otegi en un caserío cercano a Bilbao en 2018, en los días previos a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Así lo desvela una información de 'El Español', que sostiene que fue Koldo García quien los trasladó desde el aeropuerto en un vehículo del partido, y que el encuentro habría sido organizado por Antxón Alonso, socio de Cerdán en Servinabar. Tanto Cerdán como Koldo y Alonso están actualmente investigados por el Tribunal Supremo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado de nuevo la versión del Gobierno sobre la relación entre Sánchez y Koldo García. En un mensaje publicado en X, Feijóo ha ironizado sobre el carácter "anecdótico" que el presidente del Gobierno atribuyó a ese vínculo y afirma que "el típico conocido al que le pides que te conduzca hasta los brazos de un terrorista como Otegi". Feijóo ha compartido además la noticia y ha añadido que la presencia de Cerdán y Alonso sugiere que, a su juicio, no solo había un pacto político, sino también "económico".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha pronunciado a raíz de esta información. Ha afirmado que el Gobierno "carece de toda legitimidad" y acusa a Sánchez de mantenerse en el poder "gracias a la mayor corrupción que existe: escaños por negocios e impunidad", citando como ejemplos la ley de amnistía o nombramientos en empresas públicas. Ayuso sostiene que la supuesta "trama navarra" permitió que EH Bildu apoyara tanto la moción de censura contra Rajoy como la investidura de Sánchez.

El PP exige transparencia sobre la contratación de asesores

En paralelo, el Partido Popular ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Gobierno detalle la información relativa a la contratación de personal eventual. Los populares explican que esta iniciativa responde al "incumplimiento reiterado" de resoluciones del Consejo de Transparencia, que ya reclamó al Ejecutivo que facilitara la relación completa de asesores y eventuales de la Administración General del Estado.

El PP critica que el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, dirigido por Óscar López, remitiera únicamente el listado de eventuales de su propio departamento, derivando al resto de ministerios la responsabilidad de completar la información. Para los populares, esta "opacidad" resulta especialmente preocupante en un ministerio encargado de "modernizar la Administración", un proceso que debe basarse en la transparencia y la apertura de datos.

La formación reclama conocer "cuántos trabajadores eventuales tiene actualmente el Gobierno de España, así como cuánto cuestan al erario público y qué criterios de idoneidad o mérito se siguieron para sus nombramientos". También pide que se adopten medidas para garantizar que esta información sea accesible a la ciudadanía mediante un plan de transparencia activa.

