Otegi confirma que Antxon Alonso intermedió entre Santos Cerdán cuando era dirigente del PSN y él

Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ha confirmado este jueves que el empresario Antxon Alonso intermedió con él para que se reuniera con Santos Cerdán, por aquel momento dirigente del PSN. Pese a que no ha especificado la fecha, Otegi ha explicado que en la cita que mantuvo con Cerdán a través de Alonso, ambos dirigentes políticos establecieron la vía de comunicación entre EH Bildu y el PSOE, en la misma línea que declaró el ya exdirigente socialista el pasado lunes ante el Tribunal Supremo.

Ha remarcado además que apenas conoce a Antxon Alonso. Afirma que lo ha visto en no más de cuatro ocasiones, pero que, a través de un amigo común, el empresario presuntamente implicado en el caso Koldo le trasladó que Santos Cerdán quería reunirse con él y aceptó.

El líder independentista vasco accedió y le resultó interesante que un dirigente del PSN quisiera hablar con su formación porque, según él, para EH Bildu "es estratégico", igual que lo es para el "bloque reaccionario".

La primera reunión se celebró con discreción. El ex número tres socialista llegó en el coche de Alonso, un vehículo "no muy lujoso", y allí ambos políticos acordaron cómo iban a comunicarse de forma directa entre EH Bildu y el PSOE. "Punto final", ha zanjado Otegi sobre ese primer contacto.

El dirigente abertzale no ha querido darle demasiada importancia al papel de Alonso en este asunto. Ha asegurado que no necesita intermediarios para hablar con el PSOE, partido con el que lleva años manteniendo contacto directo. "No tiene ningún sentido", ha remarcado.

Otegi también ha afirmado que Cerdán ha sido uno de los interlocutores "principales" con su partido, aunque no el único: "No tenemos ningún problema en reconocer eso".

El PNV no conocía a Antxon

Por su parte, el PNV tachó de "mentira" la confesión de Cerdán de que fue su socio Antxon Alonso quien facilitó la investidura de Pedro Sánchez. Aitor Esteban, presidente del partido, ha asegurado en una entrevista recogida a Europa Press, "a Antxon ni le conocíamos" y que Cerdán no era el interlocutor entre el Gobierno y su partido, dejando claro que "quien llama es Sánchez" porque "le gustaría que hubiera una reunión".

El líder de la formación vasca apunta que la reunión a la que acudieron y encontraron "al otro lado de la mesa" a "los hombres de confianza de Sánchez", los ex secretarios de Organización socialistas, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En este encuentro ha afirmado que ellos solo fueron "a escuchar".

