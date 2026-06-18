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¿Se acogen los jóvenes a bajas laborales a la ligera? "¿Quién no ha mentido diciendo que está malo y no va a trabajar?"

Marta Díaz tiene 29 años y en una ocasión estuvo a punto de coger una baja laboral por ansiedad. No llegó a cogerla por no ausentarse de su puesto de trabajo. No cree que los jóvenes se acojan a bajas más a la ligera por su edad.

¿Son los jóvenes unos blandengues?

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Laura Simón
Laura Simón
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El presidente de la patronal de Castilla La- Mancha Ángel Nicolás ha dicho públicamente que los jóvenes son unos 'memos' por cogerse la baja laboral por situaciones superficiales como que les deje la novia.

Espejo Público habla con Marta Díaz, una diseñadora gráfica de 29 años que hace tiempo estuvo a punto de cogerse la baja por sufrir un cuadro de ansiedad. Cuenta que el médico le ofreció la baja pero decidió no cogerla porque pensó que su empresa podía acusar demasiado su ausencia. En aquella ocasión pidió a la empresa la posibilidad de tener teletrabajo y al final hubo una llamada de atención de la compañía.

"No creo que seamos más blandengues, a lo mejor este hombre vive para trabajar y nosotros tenemos vida"

No cree que los jóvenes hoy sean más blandengues: "A lo mejor este hombre vive para trabajar y nosotros también tenemos vida", señalaba. "Hay gente que se agarra a las bajas porque tiene un santo morro", aseguraba Isabel Rábago.

A la periodista Gema López le molesta que se califique a los jóvenes como unos vagos. "A lo mejor los memos hemos sido quienes hemos tragado con todo y hemos venido a trabajar con cólicos al riñón. Los que hemos vivido con miedo porque nos educaron diciendo que el trabajo era lo principal y no se podía fallar".

Marta cree que no se trata de un problema generacional. "¿Quién no ha mentido diciendo que está malo y de repente no va a trabajar?", señalaba.

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