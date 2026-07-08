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Feijóo califica de "cáncer" el absentismo laboral y cuestiona que una persona de baja cobre lo mismo, así le responde Sánchez

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo vuelven a enzarzarse a cuenta del absentismo laboral.

Pedro Sánchez y Feijóo

Feijóo califica de "cáncer" el absentismo laboral y cuestiona que una persona de baja cobre lo mismo, así le responde Sánchez | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Nuevo rifirrafe entre Gobierno y oposición, ahora a cuenta del absentismo laboral. En las últimas horas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo aseguraba que el absentismo es un "cáncer que no podemos pagar" y ha cuestionado que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando.

"Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga? Si, además, la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", dijo Feijóo en un acto del Círculo de Empresarios Vascos.

La respuesta de Sánchez

No ha tardado el presidente del Gobierno en contestar a estas declaraciones de Feijóo. En su perfil de la red social X: "Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está. Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla. Los derechos no se recortan. Se defienden".

En la misma línea se ha pronunciado también el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres asegurando que el PP quiere "volver a gobernar para volver a hacer lo que siempre hacen: aplastar a la clase trabajadora".

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha reprochado estas palabras al popular calificándolas de "desafortunadas" y ha asegurado que sus afirmaciones acusan de "fraude" a los "profesionales sanitarios" que "recetan esas bajas".

El PP acusa de "manipular" al Gobierno

A través de las redes sociales han sido también varios los dirigentes del PP que han contestado a estas críticas del Gobierno y del PSOE.

Cuca Gamarra ha acusado a Sánchez de mentir: "Sánchez miente, como siempre" y añade: "Está acostumbrado a premiar al que engaña y no al que trabaja, a pagar un sueldo a las Jessicas que no pisan la oficina". Además indica: "A quién madruga sí le importa el fraude, el absentismo o pagar con sus impuestos favores sexuales a un ministro".

Borja Sémper ha lamentado la dificultad de abrir "un debate serio" sin que "se manipule".

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