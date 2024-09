Emiliano García- Page: "Desde hace tiempo me dan por perdido en Ferraz por el efecto que puedan tener las presiones"

Emiliano García- Page, presidente de Castilla La Mancha visita el plató de Espejo Público. Es el único varón socialista que presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. El del PSOE hace así piña contra su propio partido y se suma a esos 14 recursos que ha presentado el PP en distintas autonomías.

"Desde hace tiempo me dan por perdido en Ferraz por el efecto que pueden tener las presiones", afirma. Plantea el recurso de inconstitucionalidad porque está convencido de que es así. Lo ha hecho después de pedir asesoramiento a varios órganos consultivos. Señala que le parece importante reclamar una política seria, digna y respetuosa.

"No veo positiva la imagen de todas las comunidades del PP en bloque ante la orden de Génova"

Señala el del PSOE que no ve positiva la imagen de bloque de todas las comunidades del PP, que parece que van a la orden de la sucursal de Génova. Cada comunidad tiene que "ejercer su responsabilidad autónomamente". No sabe si hubiera sucedido lo mismo de haber estado gobernando el PP en España. Lo que asegura es que hubiera recurrido igual si el presidente hubiera sido Rajoy.

Afirma Page que la ley de amnistía perjudica a los ciudadanos de Castilla La- Mancha porque "todo lo que rompe el sistema constitucional nos afecta". "Cuando se tiene alguna duda se acude a la fuente. El constituyente por dos veces sometió a votación si debía o no haber amnistía en la Constitución, se dijo que no solo no cabía sino que no se iba a plantear en la Constitución", recuerda.

Le duele que en España se haya asumido que hay mayoría progresista y mayoría conservadora. "No beneficia para nada a la credibilidad el sistema institucional del país. Cada juez tiene su criterio, su opinión y preferencia política", asegura. Quiere confiar en la profesionalidad de los magistrados del país "porque hemos visto casos de todos los tipos". "Algunos han atacado mucho al anterior Tribunal Supremo sin darse cuenta de que ese mismo es el que condenó al PP por casos de corrupción y dio pie a la moción de censura que trajo al Gobierno. La composición actual del TC está pactada entre el PSOE y el PP".

"Feijóo es injusto en sus palabras sobre mí, incluido en lo personal"

Señala que tiene buena relación con Feijóo porque se han entendido como presidentes autonómicos en otras ocasiones. Propone que el acuerdo que firmó con él y otros presidentes autonómicos lo imponga a otros presidentes del PP. "Lo que dice es injusto en muchos sentidos incluido en lo personal. Le podría decir que me he dejado muchos pelos en la gatera, ni agradecidos ni pagados, tengo dudas de que muchos dirigentes del PP en caso contrario hubieran hecho ese ejercicio de responsabilidad", señala sobre las declaraciones que hizo Feijóo en Espejo Público sobre Page en las que afirmaba que en ocasiones no entiende al del PSOE.

"Feijóo dice que no es presidente porque no quiere, pues que hubiera querido porque se estaría ahorrando invitaciones de transfuguismo", apunta. Ha echado de menos que dirigentes del PP hubieran criticado los acuerdos de Pujol, qué decían sobre la guerra de Irak, hubiera agradecido una palabra. Mantiene además que hay más gente que él con opinión diversa en el PSOE aunque no la exprese.

"España se ha metido en una especie de laberinto sin salida"

Sánchez dijo que se puede gobernar al margen el poder legislativo. Unas palabras sobre las que opina que "España nos habíamos metido en una especie de laberinto sin salida". "Si se puede sacar adelante lo prometido a la ciudadanía habrá que buscar la fórmula pero no a cualquier precio", expone. "Desde el primer momento veo todo una misma cadena. Todo son consecuencias no de que los indultos fueran o no buenos. Todo forma parte de un cierto chantaje bastante espurio de los independentistas".

El sistema económico pactado en Cataluña le parece mal, sobre todo desde las esencias de la izquierda. "No hay nadie que tenga claro un modelo de financiación. La realidad es que el modelo actual objetivamente establece que Cataluña no está infrafinanciada". Señala que están Valencia, Murcia y Castilla La Mancha están infrafinanciadas. "Si alguien puede reclamar que nos compensen el sistema somos nosotros". Apuesta por un sistema común y ve inaceptable que Cataluña tenga uno aparte.