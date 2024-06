El dardo de García-Page a Sánchez: "Cualquiera que se ponga la camiseta progresista tiene que luchar contra los privilegios no ampararlos"

Emiliano García-Page está "disgustado", el presidente de Castilla La Mancha firmó este jueves un escrito solicitando al Consejo Consultivo que se pronuncie sobre la ley de amnistía. Horas después ha confesado durante la celebración del 40 aniversario de la puesta en marcha del servicio de hemodiálisis en el Hospital de Guadalajara que "sabía que tener el poder cuesta y que a veces hay que pagar un alto precio por gobernar, pero que sea más caro el no poder y el no poder gobernar... que valga más dinero y que lo tengamos que pagar entre todos los españoles es especialmente lamentable".

Page ha criticado que ahora llamemos a "la fiesta independentista" "singularidad". Y ha reprochado: "Que no llamen singular a lo que es privilegio. Estoy en política para acabar con los privilegios. Cualquiera que se ponga la camiseta progresista tiene que luchar contra los privilegios no ampararlos" para valorar que es "bastante duro" ver cómo se pacta con la "derecha catalana", y en particular ha citado al expresident de la Generalitat Puigdemont, como para "que encima que el principal valor, que es la igualdad y evitar privilegios, se vaya a pisotear", y concluye: "Se erosionan principios progresistas".

El dirigente autonómico ha rechazado la posibilidad de que el Gobierno central apruebe un modelo de financiación singular para Cataluña, pues ha señalado que todas las comunidades autónomas son singulares, y ha añadido: "Que no nos engañen, que tontos no somos".

Es habitual no encontrar concordancia entre el mensaje de Page y el de Moncloa. Tras las elecciones europeas el presidente de Castilla La Mancha ponía sobre la mesa una reflexión "es probable que una convocatoria electoral ahora mismo en caliente tampoco arregle nada porque están demasiadas espaldas en alto y demasiadas heridas abiertas, pero desde luego lo que es evidente es que no hay que tener voluntad de eternizar lo inviable." Una proclama que también desde el 9-J no paran de repetir desde la bancada popular.

