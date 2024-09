Alberto Núñez Feijóo, tras el asilo a Edmundo González: "El que más contento está es Maduro gracias a la intermediación del señor Zapatero y a Sánchez"

Después de someterse a una operación tras un desprendimiento de retina, Alberto Núñez Feijóo ha concedido su primera entrevista y lo ha hecho con Susanna Griso en Espejo Público. El líder del PP ha tenido que llevar gafas oscuras hasta hace unos días. Cuenta que tuvo la pupila dilatada durante un mes y eso es incompatible con exponerse a los focos.

Feijóo ha valorado las palabras del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en las que cuenta que está dispuesto a gobernar sin el concurso del poder legislativo. "Nos viene a decir que si hay que prorrogar los presupuestos, o no se pueden aprobar leyes no pasa nada. Es la clarificación de la personalidad de un presidente que ha obtenido una prórroga como president después de pactar en el Parlament. Acredita un 'tic' muy peligroso. No hay ningún ministro europeo que esté en la situación que está Pedro Sánchez", añade.

Apunta que las comunidades autónomas más endeudadas son Cataluña, Valencia y Murcia. "Los presidentes autonómicos no van a aceptar acuerdos bilaterales para intentar blanquear. Esto no va de dinero. Va de si somos iguales ante los servicios públicos o no. Las CCAA se van a quedar con el 50% de lo que recauden salvo Cataluña que se va a quedar con el 100x100". Afirma que desde el PSOE rompen el modelo de financiación mientras que desde el PP lo quieren reformar.

"El dinero y la deuda que tiene España es de todos"

Con el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha acordado "que no haya acuerdos bilaterales tramposos entre una y otra comunidad" para intentar desprestigiar al resto y quitarle el dinero. "El dinero es un bien escaso susceptible de usos alternativos. El dinero y la deuda que tiene España es de todos, no es del señor Sánchez".

Feijóo pone sobre la mesa que el 70% de los españoles tienen un presidente del PP porque lo han elegido ellos y han ganado las elecciones. "Si representamos al 70% de los ciudadanos españoles hacer un amaño bilateral entre un presidente socialista de una CCAA y el presidente del Gobierno central es inmoral".

"Esquerra e Illa han firmado que España ya no es una nación"

Cree que si miramos lo que están firmando Esquerra y Salvador Illa en Cataluña se está cambiando la Constitución por la puerta de atrás. Destaca que ambos partidos firman que España sea un estado plurinacional. ¿Es que España ya no es una nación?, se pregunta. Mantiene que "el independentismo nunca ha tenido más poder que en este momento. El 'procés' buscaba esta soberanía fiscal".

Establece que los presidentes socialistas se están jugando su biografía política. "Lo importante en política no solo es estar, es hacer. Hoy el PSOE es el partido con menos representación territorial de su historia", apunta. Añade además que "lo que está haciendo el señor Sánchez es llevar a todos los españoles directamente a un precipicio".

"Nicolás Maduro estará contento tras la llegada de Edmundo González a España"

Sobre la llegada del opositor venezolano a España Edmundo González, cree que Nicolás Maduro estará contento porque ha conseguido que el líder que ha ganado las elecciones en su país esté fuera de Venezuela, ya en España. Para Feijóo "ha ganado Maduro y ha perdido la democracia venezolana".

Responde Feijóo que si a él le piden asilo político como ha hecho el opositor venezolano también lo daría y otorgaría a esa persona el tratamiento de presidente electo de Venezuela y se uniría a la corte internacional pidiendo la detención de Maduro. "Cosa que no ha hecho Zapatero que está en todas las salsas con Maduro y con Sánchez. De los personajes de esta historia el que más contento está es Maduro gracias a la intermediación del señor Zapatero y el Gobierno de Sánchez".

Apunta el popular que España no tiene liderazgo en política migratoria. Señala que hay que actuar ante una emergencia nacional porque las costas españolas, en concreto la ruta canaria, está en la situación más crítica de la historia de España.