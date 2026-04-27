Elma Saiz (PSOE) rebate a Emiliano García- Page sobre el pucherazo en el PSOE: "De ninguna manera"

La ministra de seguridad social y migraciones y portavoz del Gobierno Elma Saiz ha valorado en Espejo Público el debate político que ha generado la iniciativa de la 'prioridad nacional' que Vox ha pactado con el PP en sus gobiernos de Extremadura y Aragón. La Conferencia Episcopal se ha pronunciado al respecto recordando que no se mueven por eslóganes que excluyen al prójimo. Una crítica que no ha gustado nada al líder de la formación Santiago Abascal que ha avivado el encontronazo con un mensaje en el que define a a organización católica como "negocio".

La ministra destaca que el concepto de 'prioridad nacional' lo han acordado PP y Vox para sustentar gobiernos en Extremadura y Aragón y lo define como un concepto "inconstitucional y siniestro". "Detrás de esos mensajes que escuchamos hay desinformación y mentiras en lo que tiene que ver con el acceso de los extranjeros a los servicios públicos".

Señala Saiz que es falso que los inmigrantes colapsen los servicios sanitarios y destaca que el uso de la Sanidad por extranjeros es menor porque la mayoría son gente joven. Tampoco ve cierta la tesis de que dificultan el acceso a la vivienda a los españoles. "Viven en viviendas mucho más pequeñas y muchas más personas. El concepto de 'prioridad nacional' no sé si quieren hacer un ranking de nacionalidades, vamos a estar muy vigilantes".

"Más del 14,4% de los trabajadores son extranjeros.Aportan y hacen crecer a las comunidades"

"Todos estos mensajes que intentan focalizar y perseguir a los extranjeros se desmontan uno a uno con los datos que están en manos de las propias CCAA", afirma. Elma Saiz pone sobre la mesa que más del 14,4% de trabajadores son extranjeros: "aportan y hacen crecer las comunidades".

Lamenta que una persona que viene a España con ilusión vea estas leyes con miedo e inseguridad porque estos datos le persiguen. "El pasado verano en Torrepacheco ya hubo señales de esto", destaca sobre los altercados contra los inmigrantes que tuvieron lugar en esta región de Murcia. "Eso tiene un germen que hay quien está todo el rato regando. Detrás de esto hay una ideología y una persecución que va contra lo diferente y la diversidad".

Sobre discursos como el del alcalde de Badalona Xavier García Albiol que decía que hay desorganización en la administración en la regularización masiva de inmigrantes pide paciencia porque el proceso solo ha empezado hace una semana. Se queja de que hay ayuntamientos del PP que están boicoteando este proceso y agradece la colaboración de los servicios públicos.

"¿Va a expulsar Feijóo a Rajoy del PP?"

Cree que "la sociedad lleva dos semanas viendo con dolor el juicio por el 'caso Kitchen'" "porque la corrupción hace daño a quienes creen en la política como herramienta transformadora" y mantiene que en ese sentido "empatiza con la ciudadanía". Respecto a los casos de corrupción que salpican al PSOE con el 'caso Mascarillas' establece que cuando se tuvo conocimiento se le exigió a Ábalos el acta de diputado. Se pregunta si va a expulsar Feijoo a Rajoy del PP después de verle declarar por la trama y de confirmar que él era M.R tal y como declaró Bárcenas.

Respecto a las imágenes que ha sacado a la luz 'The Objective' del comité federal del PSOE de 2016 en el que podría haber habido un pucherazo cuando Pedro Sánchez y Susana Díaz se disputaban el liderazgo, señala que en ese momento Sánchez ya dimitió como secretario general. "Hubo una gestora que se hizo cargo y Sánchez volvió a ganar las primarias y volvió a ser elegido secretario general. El PSOE tiene mecanismos y órdenes democráticos, no creo que fuera un pucherazo".

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