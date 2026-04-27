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Cristina Castaño se sincera tras su ‘Dos en uno’ en Tu cara me suena: “Me quedo con esa espinita”

La actriz ha analizado la complejidad del reto que tuvo que asumir en la última gala y nos revela que se queda con ganas de protagonizar otra imitación sobre el escenario.

Cristina Castaño se sincera tras su ‘Dos en uno’ en Tu cara me suena: “Me quedo con esa espinita”

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Cristina Castaño ha sido la primera en experimentar lo que es imitar a dos artistas en una misma gala en esta edición. El 'Dos en uno' del pulsador, la ha llevado a meterse en la piel de Víctor Manuel y Ana Belén para interpretar 'La puerta de Alcalá'.

Una vez superado el reto, Cristina nos ha confesado que para ella fue complejo: "Vestirme de hombre no me gusta nada. Estar desprovista de cualquier arma femenina es una sensación que no me gusta".

A Cristina Castaño le ha gustado mucho hacer de Ana Belén. De Víctor Manuel, lo que le hacía mucha ilusión a la actriz era "imitar a Josema Yuste de 'Martes y Trece' imitándolo".

La actriz nos ha confesado que se queda con ganas de imitar a Ana Belén en solitario, pero cree que ya no lo podrá hacer en esta edición. ¿Qué pensáis vosotros? ¡Descubre todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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